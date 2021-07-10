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Toyota Corolla Cross No.017 ---- 空調及冷氣出風口

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-10 10:55:40

Corolla Cross 全車系標準配備 S-Flow 智慧型恆溫空調系統，其 S-Flow 模式可將氣流引導至前排座椅和所有座椅，不必要的空調被抑制，有助於提高燃油效果。加上後座出風口的設計，對於現在正值盛夏的氣候來說相當受用。

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Corolla Cross 搭載的恆溫空調系統，其介面採用傳統物理按鍵或旋鈕來控制，並以攝氏半度的方式設定溫度高低，而風量控制最多可進行 7 段調整。其中若為了考量降低燃油消耗，駕駛可以優先考慮降低風扇轉速等，或者按下控制介面上的 Eco 空調模式， 這時系統會控制引擎轉速和壓縮機作用來抑制暖氣/ 冷氣能力，以達到提升燃油效率的目的。

Corolla Cross 冷氣出風口設計於中控台上半部，分別置於前座中央及左右兩側，能引導氣流向左或向右、向上或向下；兩側的出風口能將葉片完全關閉，中央處則只能進行引導氣流的動作。
除此之外，Corolla Cross 擁有 Toyota 開發的 S-Flow 模式，在該模式之下，氣流優先吹向駕駛座椅，減少吹向乘客座椅和後座椅的氣流和空調效能，這點在同級對手之間是獨一無二的選項，不過僅有單區恆溫的供給方式也是可惜之處。

雖然僅有單區恆溫，但在冷房表現部分 Toyota 的車款總是不會令人失望。在開啟 Auto 模式之下，若室外溫度為 35 度，以空調溫度 26~27 度的範圍來說，仍會令人感到滿意。

後座冷氣出風同樣能引導氣流向左或向右、向上或向下。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 進行一次加油，大部分的時間是編輯執行公務使用，市區與高速公路比例約為 50:50，最終在行駛 514.6 公里之後於 7/9 添加了 38.93 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為13.22km/L。此次行駛里程為購入後最長之紀錄，同時加油金額也因應油價與加油量首次突破 1,000 元。

本周大部分的時間是編輯執行公務使用，市區與高速公路比例約為 50:50，最終在行駛 514.6 公里之後於 7/9 添加了 38.93 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為13.22km/L。
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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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