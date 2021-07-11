Ford Kuga ST-Line No.040 ---- APA2 自動停車使用感受

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本次安裝的 APA2 主動式全方位停車輔助系統屬於最新的世代，與過去第三代小改款 Focus 所搭載的 APA 相較之下，主要的差異在於 APA2 無需自行換檔。APA2 提供駛離停車格、路邊平行停車及倒車入庫共 3 種功能，欲啟用系統均是透過按下中央鞍座面板上的按鈕，搭配在螢幕上的觸控操作來完成。首先在駛離停車格部分，按下 APA2 開關後再打欲駛離方向的方向燈，接下來排到 N 檔再鬆開煞車，並按著 APA2 按鈕來讓系統作動，APA2 可自動倒車騰出距離，再自行點亮方向燈並稍微行駛，當系統確認已可讓駕駛自行離開便會停止輔助，駕駛此時只要觀察後方來車，確認安全後就可匯入車道。
在路邊平行停車功能部分，如需啟動則按下 APA2 開關，再打著右方向燈向前行駛，系統便會掃描右側有無可停車位，在向移動時車速不可過快，如此一來系統可在相當短的時間內找到車位。掃描成功後，系統會在螢幕中提醒駕駛停下車輛，再放開方向盤並排入 N 檔，接下來則鬆開煞車並按下按鈕，系統會開始控制油門、煞車及方向盤，若覺得速度太會可自行踩煞車控制速度，讓系統自行瞄準車位，再打方向盤並前後動調整角度，實際停放效果算是精準。
在倒車入庫功能方面，欲啟動同樣也是按下 APA2 開關，再向前行駛讓系統掃描可用車位，當發現車位後，將檔位排至 N 檔，然後按住 APA2 按鈕並鬆開煞車，系統便可自動倒車至欲停車位斜前方，駕駛同時可自行踩下煞車掌控速度，系統可自行打方向盤並倒車進入車格，如需往前調整角度，系統也會自行處理，直到車輛順利倒車停入車格。值得注意的是，APA2 判定倒車入庫是依據兩旁車輛，而非掃描標線，因此當其他車輛未正確停放時，會直接影響 APA2 停車的結果，使用時需自行留意並調整。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，作為日常通勤代步之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，行駛路段涵蓋約 20% 台北市區及約 80% 高速公路，累積行駛 325.4 公里後添加 26.96 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗號字約為 12.07km/L。