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【油價公告】中油、台塑宣布明(12)日起國內汽油、柴油各漲 0.3 元及 0.2 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-11 15:55:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升25.6元。

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台灣中油表示，本週受7月石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)產量決策會議意外破局影響，導致國際油價震盪。本週調價指標7D3B週均價為每桶74.26美元，較前週74.36美元下跌0.10美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.073元。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元，應調未調之0.4元及1.4元皆由台灣中油吸收，截至110年6月底，累計共吸收44.35億元。

另外中油也在本次特別強調為減輕民眾負擔及降低對物價衝擊，除亞鄰最低價限制，經濟部宣布自107年5月14日起實施「油價平穩措施」，訂定95無鉛汽油每公升零售價達30、32.5及35元等3個緩漲門檻，95汽油零售價上漲超過各門檻之部分由台灣中油及政府依序分別吸收25%、50%及75%，本週95汽油價格每公升30元雖達啟動第一階段油價平穩措施門檻，但未超出30元，故暫不吸收，並持續以亞鄰最低及平穩緩漲，雙措施調整運作，以減緩油價漲幅。

台塑石化
台塑石油表示，受到石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)8月以後的產量政策未有共識，市場擔憂成員國可能競相增產，促使本週國際油價下跌。惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年7月12日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.2元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

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2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.19%80.81%
2021-07-08-2021-07-11

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2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

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