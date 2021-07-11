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被爆「盜圖韓網美」！最美護理師不滿遭出征　提申訴反擊

▲網紅怡葶盜圖韓國網美。（圖／Dcard）
▲網紅怡葶盜圖韓國網美。（圖／Dcard）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-11 15:51:29｜2021-07-11 16:07:01

網紅怡葶是台大醫院的護理師，雪嫩的肌膚、惹火的身材令人難以招架，有「最美護理師」之稱，平時也不吝嗇在社群平台上放送福利。不過近來卻傳出怡葶冒用南韓網美的照片，本人發現後，氣到直接在限時動態中公審，事件曝光後，怡葶的IG帳號也緊急關閉。

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有網友在匿名平台Dcard上發文，爆料怡葶盜圖騙粉絲，丟臉丟到韓國，該南韓網美也在IG上怒批：「中國人盜用我的照片，而且按讚數還比我多…25萬粉絲追蹤的人還盜用照片，不丟臉嗎？」據了解，受害的網美超過4人，還傳出怡葶連其他文字創作者的文章都要盜用。

不過Dcard上的爆料文已遭下架，原PO甚至收到Dcard寄來的申訴書，從照片中可以看到，內容提及：「此文章為謾罵我本人，我已向各位版主道歉，且附上法律責任，但是此版直接公布本人肖像」，疑似是怡葶以「妨害名譽」向Dcard提出申訴，而原PO目前已經回覆申訴信件，他表示文章內並無批評，所有內容皆經過查證，並依照事實做陳述。

對於怡葶走申訴程序，再次引發大批網友不滿，有消息傳出怡葶的朋友和工作的地方都遭到出征，任職的醫院也要求她關閉IG神隱，對此，原PO也發表個人看法：「我覺得如果真的是醫院要求關版，那可以提出證明（通話、訊息或是信件），大家才會比較能接受。如果只是為了不失去粉絲而撒謊，這樣反而要用更多的謊言去彌補，只會讓大家更憤怒。」（編輯：侯家瑜）

▲原PO的爆料文遭移除。（圖／Dcard）
▲原PO的爆料文遭移除。（圖／Dcard）
▲原PO回覆申訴信件。（圖／Dcard）
▲原PO回覆申訴信件。（圖／Dcard）
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