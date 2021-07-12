選配 Night Edition 套件，報價 375 萬　2021 RAM 1500 Limited 實拍

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Ram 1500 Limited 目前在加拿大官方網站顯示的基礎車價為 76,565 美元，而 Night Edition 黑色外觀套件最早於 2019 年推出，選配價為 3,695 美元，全車在多處細節採用黑色元素，包括 Ram 廠徽、標誌、拖車鉤、排氣尾管、前大燈、水箱護罩、車門把手以及後視鏡蓋，並配備 22 吋黑色輪圈，且後方的三折貨廂蓋也是標準配備。除外觀均以黑色呈現之外，選配此套件在內裝也提供了 19 顆喇叭 Haman/Kardon 音響系統。
頭燈採用 LED 配置，具備自動遠光燈調整。
RAM 車系俗稱大公羊的專屬徽飾也採用黑色處理。
打開車門，該車的座艙為呼應外觀同樣選擇黑色為基底來鋪陳，配備因 Limited 為頂規車型的定位，還包含了雙區恆溫空調、12 吋多媒體系統、7 吋 LCD 行車資訊幕、駕駛座 12 向電調、電動踏板、電熱椅、主動式氣壓懸吊、透氣皮椅、遙控尾門、盲點偵測含來車警示等科技配備，整體的座艙氛圍已不輸豪華品牌車款。另外這輛新車也迎合國內購買客層的喜好，選配了多項配備，包含抬頭顯示器、防眩後視鏡、全景天窗、LED 室內燈，而 Level 1 Group 套件則包含了主動式定速/預防碰撞警示、倒車輔助、車配偏離警示等。
選配 Night Edition 胎圈尺碼也一併升級至 285 /45 R22。
全車呼應外觀同樣選擇黑色為基底鋪陳，且大量採用軟質塑膠、真皮與縫線堆疊出豪華的質感，並配備雙區恆溫空調、12 吋多媒體系統、7 吋 LCD 行車資訊幕、駕駛座 12 向電調等科技舒適性配備。
排檔方式採用電子線傳旋鈕控制，側邊則是四驅系統按鍵切換。
動力部分，Ram 1500 車系共有 3 種規格可供消費者選擇，本車則選用含 48V 技術的 5.7 升 HEMI V8 eTorque 引擎搭配 8 速手自排變速箱，可創造出 395hp / 410lb-ft (56.7kgm) 的輸出表現，而配有 eTorque 技術後則可額外提供 18kgm 的扭力值，幫助這款總重超過 3 噸的貨車在低速時有更優異的節能與輸出表現。
自動升降踏板，打開或關閉車門時會自動升降，尊榮享受倍感提升。
皮卡經過將近 10 年的發展越來越成熟，雖然市面上主流品牌的選擇不算多，但已經讓更多的一般消費者認識到其車型的存在。然而以此次所拍攝的 Ram 1500 其純正美式貨卡所帶來的規格與穿梭於市區當中的氣勢仍吸引特定族群購買，同時這部 Limited 版本所提供的規格很明顯與傳統貨車實用取向的既定印象不同，更多的是吸引愈彰顯個人風格的魅力存在。
eTorque 代表著 48V 輕油電技術，可額外提供 18kgm 的扭力值。