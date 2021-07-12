全新第五代 Renault Mégane E-Tech 純電動車將在今年 9/6 於 IAA 慕尼黑車展正式發表

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此前 Renault 先行釋出第五代 Mégane 試裝車的圖片，並預告今年夏季原廠工程團隊會駕駛 30 輛試裝車於公眾道路進行測試。全新第五代 Mégane 的純電車型採用 CMF-EV 平台打造，車名為 Mégane E-Tech Electric 或 MéganE (發音為 Mégane e)，採用最大功率 160kW (217hp) 的電動馬達搭配 60kWh 容量的電池模組，在 WLTP 測試標準下擁有 450 公里的滿電最高續航里程。
外觀方面，全新第五代 Mégane 一改過去純種掀背車的設定，融入了跨界休旅元素，車頭換上甫於今年初發表的全新扁平化廠徽，搭配 LED 頭燈組，車側擁有相當高聳的腰線，輪拱配置防刮材質，後門把手隱藏於 C 柱當中，車尾採用橫貫式 LED 尾燈組，廠徽鑲嵌於正中央，車型字樣位於廠徽下方。
2021 IAA 慕尼黑車展將在今年 9/6~9/12 日舉行，Renault 除了會發表全新第五代 Megane E-Tech 純電動車外，也將帶來多款 E-Tech 電動化車型、R5 Prototype、舊款 Renault 5 及行動解決方案同台展示，7Car<小七車觀點> 屆時會帶來更進一步的報導。