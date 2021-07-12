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限量 30 輛優惠價新台幣 99.9 萬　Toyota Prius PHV 尊爵車型新台幣 114.9 萬元起正式上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-12 13:55:40

Toyota 總代理和泰汽車今日 7/12 推出 Prius PHV 尊爵車型，建議售價新台幣 114.9 萬元起，原有的 Prius PHV 單一編成改稱為旗艦型，建議售價維持新台幣 125.9 萬元。在上市之初，和泰汽車針對尊爵車型提供限量 30 輛新台幣 99.9 萬元的優惠價格。

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Prius PHV 尊爵車型相較於旗艦車型少去捲軸式行李箱遮物簾、4G 聯網/一鍵救援/24H 愛車守護/Drive+APP 服務、智慧導航(含即時路況&即時停車位)、Qi 無線充電座、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統 (改為 AHB智慧型遠光燈自動切換系統)、BSM 盲點偵測警示系統、RCTA 後方車側警示系統、IPA 智慧停車輔助系統及 PKSB 防碰撞輔助系統，停車雷達自 12 具減為 2 具，其餘配置均相同。

動力配置方面，Prius PHV 採用最大馬力 98PS、峰值扭力 14.5kg-m 的 2ZR-FXE 1.8 升 Atkinson 循環汽油引擎搭配 Hybrid Synergy Drive 油電複合動力系統，透過 PCU 動力控制模組分配輸出值，提供 122 匹綜效最大馬力，變速方式為 E-CVT 電子控制無段變速，純電最高車速可達 135km/h。

Prius PHV 在 2017 年上市初期以 159.9 萬元雖然仍獲得熱愛油電車的車主們購買，不過相對高昂的價格始終不親民。直到 2019 年趁勢推出小改款之際，將價格壓低至 137.9 萬，最終還以限量 40 台方式推出 124.9 萬元的震撼價格，期許吸引更多潛在買家。2021 年式更新時導入 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop&Go) 及 LTA 車道循跡輔助系統等科技應用，如今又劃分出入手門檻更低的尊爵車型，提供有意入主插電式車款消費者新的機會。

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