Infiniti QX55、大改款 Volkswagen Caddy 及大改款 Škoda Octavia 等車款現身！

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在進口小客車方面，主要的全新車型為 Infiniti QX55 ，採用 2.0 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓汽油引擎搭配 CVT 無段變速系統，提供前輪驅動與四輪驅動選項，另外也可看到先前已有部分車型送測的第四代 Škoda Octavia 繼續送測 1.5 TSI eTEC 48V 輕油電動力及 2.0 TSI 渦輪增壓動力，至於 4 月份展開預售的第五代 Volkswagen Caddy Maxi 車系也完成測試，其 California 露營版本也出現在名單之中。除此之外，本月也有已上市的小改款 Hyundai Kona、新年式 Infiniti QX50、第八代 Volkswagen Golf GTI、小改款 Volkswagen Tiguan 330 TSI / 380 TSI、小改款 Porsche Panamera 4S E-Hybrid 及新年式 Mercedes-Benz CLS 350、Mini Cooper S ALL4 Clubman 等車款完成油耗測試。在跑車方面，Aston Martin 總代理永三汽車引進了 7 速手排版本的 Vantage 供喜愛駕馭樂趣的玩家選購。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，主要的新車為第五代 Volkswagen Caddy 車系的雙人座貨車版本 Cargo 車型，分為採用 6 速手排的 Maxi 與採用 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱的標準車型，先前上市的第四代 Kia Carnival 車系、新年式 BMW X3 M、新年式 Land Rover Range Rover Sport 及新年式 Mercedes-Benz V-Class / Vito Tourer 等車款完成測試。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車上市的最新消息，敬請關注。
Infiniti 全新跑旅作品 QX55 採用 2.0 升 VC-Turbo 可變壓縮比渦輪增壓汽油引擎，提供前輪驅動與四輪驅動選項，平均油耗數字分別是 12.5km/L 及 11.3km/L。
第五代 Volkswagen Caddy 車系的雙人座貨車版本 Cargo 車型，分為採用 6 速手排的 Maxi 與採用 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱的標準車型。