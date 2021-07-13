防疫沒出門孩子依舊過敏？兒科醫：「這個」失衡

全民防疫期間，孩子長時間待在家，除了媽媽好敏感，孩子也敏感了嗎？近日，網路上有媽媽分享，家中過敏兒因遠距上課，已超過1個月未出門，整天待在三機，空氣清淨機、除濕機、冷氣機齊開的室內，以為這樣過敏保護網就已經建立得很全面，而且孩子也不會接觸到戶外過敏原，沒想到，孩子竟然還是照樣過敏！讓媽媽大呼心好累，究竟是還有哪裡沒做好！？對此，超人氣小兒過敏科陳映庄醫師特別公開居家抗敏的3步驟，及百位媽媽共同幫過敏兒準備的日常保養法，幫助孩子早日遠離過敏。





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第1步：抗敏神器百百種，調體質是從根本成功的開始

陳映庄醫師表示，不只戶外，家中處處都可能藏有過敏原，使用空氣清淨機、除濕機的確可以幫助控制溫度、濕度等，但更關鍵的還是「過敏體質的調整」。臨床很常見過敏兒與非過敏孩子相比，大多會有體內菌相失衡，也就是壞菌多、好菌少的狀況。因此，若想幫助孩子對抗過敏，醫師建議，除了常提醒的養成規律生活作息、均衡飲食外，幫體內「養好菌」，多補充富含益生菌的乳製品也是抗敏、營養兼具的好選擇。





第2步：好菌能否幫助免疫細胞平衡是關鍵

醫師說道，診間很常有媽媽問，為什麼有的孩子會過敏，有的就是不會？醫師分析，其原因在於，沒有過敏的孩子的免疫細胞不會對環境中的過敏原過度反應，而過敏兒的免疫細胞則會過度反應，導致過敏發生。由此可見，免疫細胞TH1與TH2維持在平衡狀態是過敏與否的關鍵。醫師表示，國際有許多使用LP菌抗敏的相關研究，皆認定LP菌對於體內平衡有幫助。然而，市面上常見的LP33機能優酪乳就含有專利LP菌，不但經動物實驗證實可以促進第一型T輔助細胞活化，維持免疫細胞TH1與TH2在平衡狀態，更拿到國家健康食品認證可輔助調整過敏體質。





第3步：選擇百位過敏兒媽媽推薦的方法

「試了好多抗敏方法孩子都不愛，媽媽好迷茫」、「燉補燉到滿身汗，結果孩子說不敢吃」、「試到後來只能安慰自己這時代沒有不過敏的孩子」。LP33號召了百位過敏兒媽媽在網路上分享自家抗敏的故事，引發不少共鳴。根據2021.05媽咪拜百位媽咪調查，經過兩週試用評分得出，媽媽們一致認為，過去在幫助孩子抗敏上，最苦惱的就是孩子不喜歡、不配合。讓孩子試飲LP33機能優酪乳後，酸甜的口感不僅孩子接受度很高，媽媽也只要一天固定給孩子一瓶，可以搭配早餐或當點心，準備起來也相當輕鬆。選擇有國家健康食品認證以及95%媽媽都推薦的LP33機能優酪乳抗敏，讓媽媽輕鬆面對過敏兒，開開心心幫孩子打造全面的抗敏保護罩！





