Audi次世代純電旗艦Grand Sphere概念車將於慕尼黑車展首演!

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Audi去年宣布啟動Project Artemis計畫，目的是在四年內打造出超高效率的電動車產品，該計畫將獨立研發次世代電動車的底盤與相關軟體，其技術將超越現行的E-tron系列甚多，而首款概念車便是將於九月在慕尼黑車展推出的Grand Sphere，這款車原廠代號以Landjet稱之，顧名思義其內飾將擁有如私人飛機般的舒適與豪華，主要對手直接針對Mercedes-Benz的豪華旗艦電動車EQS，雖然Audi曾想以A9這個名稱為該車命名，不過考量到這款車的造型與定位和融合了轎車與SUV的特性，跳脫框架的概念與過去所有車款大相逕庭才改以新的命名方式。
說到Grand Sphere的內裝以帶有輪子的行動客廳稱之一點也不為過，不僅擁有超長的軸距帶來寬敞無比的車艙空間，極簡風格的儀表台是以投影方式顯示行車資訊，在完全關閉的狀態以可營造出極為舒適的乘坐氛圍，雖然仍設置有傳統方向盤不過本身已具備Level 4的自駕能力，也因如此，當自駕功能啟動後方向盤會往前縮起，同時前排坐椅還能向後傾斜至60度，讓乘客能體驗到完全放鬆的行車體驗，中央鞍座上還有專屬的飲料吧，後排座椅甚至是一整張舒適沙發椅，原廠會以Landjet做為開發代號果然恰如其分；這款概念車也是首部採用VAG集團統規電池的先驅，能提供600公里的續航里程並可使用350kW的快速充電系統，性能數據還須等到車展發表後才會有進一步消息，不過看到這裡已迫不及待Audi接下來的電動車計畫還會有什麼令人驚喜的概念準備衝擊世人想像!