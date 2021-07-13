投資 1.1 億歐元升級產線　第四代 Škoda Fabia 正式於捷克 Mladá Boleslav 工廠開始量產

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全新第四代 Fabia 將平台架構自前一代的 PQ26 (A06) 更換為 Volkswagen 集團旗下的 MQB-A0 橫置引擎模組化平台，Škoda 為此投資 1.1 億歐元來升級產線來對應。第四代 Fabia 車長增加 111mm 來到 4,103mm，車寬增加 48mm 來到 1,778mm，後行李廂容積提升 50L 來到 380L 的表現，傾倒後座後更可擴增到 1,190L，整體空間表現可較現行車款更為寬裕。
外觀方面，第四代 Fabia 換上新世代 Škoda 車系的設計風格，全車較前一代加入更多鈑金線條，車頭的直瀑式水箱護罩面積放大，變得更為立體，前下氣壩加入主動進氣調節功能，而頭燈造型較前一代更為寬扁銳利，內部導入更先進的 LED 照明技術，足踏最大 18 吋的鋁合金輪圈，車尾換上兩件式橫置式 LED 導光燈組，讓整車的外觀表現更加流線動感，也使得風阻係數僅有 0.28Cd。
內裝方面，第四代 Fabia 換上更簡約且具科技感的座艙鋪陳，儀錶板可以升級為 10.25 吋數位式樣，中控台配置 6.5 吋或 8 吋、9.2 吋的懸浮式觸控螢幕，空調出風口在外側為圓形，中央則為梯形，排檔桿與手煞車均採用傳統設計，方向盤則換上具兩側操作滾輪的雙幅式造型，配備上則提供了雙區恆溫、LED 環艙照明、手機無線充電、無線 SmartLink、Android Auto、Apple CarPlay 連結、全景天窗。
安全防護方面，第四代 Fabia 具備 9 顆安全氣囊，以及首次配備 Travel Assist 交通號誌辨識、Park Assist 停車輔助，包含了主動式車距控制系統、車道維持輔助、盲點偵測輔助...等多項 ADAS 科技。
動力配置方面，第四代 Fabia 採用新一代 EVO 系列引擎，首波將有五款動力選擇，分別是 1.0L MPI 自然進氣三缸引擎，提供 48 或 59kW 的輸出，並搭配 5 速手排變速箱。另一款則是 1.0L TSI 渦輪增壓三缸引擎，低輸出版本為 70kW (配備 5 速手排)，高輸出版本則為 81kW (提供 6 速手排或 7 速 DSG)。頂規車型則採用 1.5L TSI 渦輪增壓四缸引擎，標準提供 7 速 DSG，最大出力表現為 110kW。
Fabia 車系誕生於 1999 年，過去 3 個世代累計售出超過 450 萬輛，成為該廠在 Octavia 後第二暢銷的車款，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤第四代 Fabia 導入國內的最新消息，敬請留意。