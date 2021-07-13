全新平台、技術應用　第六代 Opel Astra 正式揭露面紗

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全新第六代大改款 Opel Astra 外觀採用首見於 GT X Experimental Concept 概念車及 Mokka 量產車款上的 Opel Vizor 設計語彙，車頭配置 IntelliLux LED 燈組，車尾將 Astra 車型字樣橫置於行李廂蓋當中，牌照框設於後保險桿內，提昇運動感。車身尺碼部分進一步增大，車長增加 4mm 來到 4,374mm、軸距增加 13mm 至 2,675mm、車寬則有 1,860mm 的表現。
進入座艙，新一代 Astra 導入 Pure Panel 數位座艙，以兩塊 10 吋全鏡面式寬螢幕，整合儀錶板與車載系統，中控台螢幕向駕駛傾斜，搭配大幅減少的實體按鈕來構成操作介面，並換上全新的方向盤與人體工學座椅，中央鞍座設計也與 308 相同採用操作界面更迷你的電子線傳排檔設計，營造出濃烈的現代科技感。
Opel 表示全新第六代 Astra 預計提供標準的五門掀背車及 Sport Tourer 五門旅行車共 2 款車體樣式，並會搭載多款新能源動力，包含傳統汽、柴油引擎與插電式混合動力，輸出表現從 110hp 至 225hp 之間不等，預計年底前於德國 Rüsselsheim 工廠生產。值得一提的是，Opel 早前宣布將於 2028 年完成歐洲市場全面電動化的目標，因此這將是 Astra 車系最後一次撘載內燃機引擎 。