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針對先前因為配合三級警戒及移工事件，勞動部曾經暫停包括家庭移工或產業移工，為兼顧國內產業用人需求及移工工作權益，陳宗彥說明，1日宣布優先恢復家庭類移工轉換，另外7月13日起恢復家事類以外類別之移工都可以辦理轉換雇主，但要求轉換後，承接的新雇主必須在3天內安排移工做PCR採檢，安排移工1人1室，14天期滿內前3天再做一次PCR採檢，費用由新雇主支付。
依照防疫指引 持續監測及記錄出入足跡
陳宗彥說， 雇主應依指引辦理防疫措施進行，與地方衛生單位合作，倘若接續聘僱移工檢測PCR確診陽性時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引，包括移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療；若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日持續進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。
未遵守移工規定 違反防疫受罰鍰
指揮中心進一步表示，新雇主接續聘僱移工，如未於上開規定期限內安排移工檢驗PCR，或於等待PCR檢驗結果期間，未落實移工1人1室，將依就業服務法規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰及不予核發接續聘僱許可，另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。
資料來源：健康醫療網 7/13日起各類移工 恢復轉換雇主
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