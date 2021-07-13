限量 100 輛優惠價 77.8 萬　Luxgen U6 GT 藍調倍適版新台幣 82.8 萬元起正式上市

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U6 GT 藍調倍適版在外觀部分升級 LED 燻黑頭燈、車側 LED 方向燈黑鉻式樣及車尾倍適登銘板，內裝部分升級運動版方向盤、霧銀換檔撥片、類麂皮布座椅及門飾板、黑色針織頂篷、類碳纖維中央飾板、運動化氣氛燈，及藍調電繡車縫線等配備，避震器升級為 Bilstein (倍適登) 製品。
科技配備方面，U6 GT 藍調倍適版搭載 12 吋多功能 HD 觸控螢幕，具備 AR View+ 行車 AR 影像系統、第 10 種視角 Front View+ 無盲點車前影像、APA 智駕輔助停車系統，以及同開門防撞系統、開門警示音提醒、下車延長影像顯示時間 5 分鐘、下車後車門上鎖自動關閉及熄火時門鎖啟關設定功能。
動力配置方面，U6 GT 藍調倍適版採用 1.8 升直列 4 缸雙渦流渦輪增壓汽油引擎，可輸出 202ps 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手自排變速箱及前輪驅動，平均油耗為 12km/L。
Luxgen 在 U6 GT藍調倍適版上市之時同步推出優惠方案，即日起至 7/30 為止，購車贈送 2021 年（7-12月）牌照稅與燃料費級新車領牌規費，另外也免費升級 PM2.5 健康對策濾網，加上終身免費返廠實施臭氧殺菌服務。