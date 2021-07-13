COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

限量 100 輛優惠價 77.8 萬　Luxgen U6 GT 藍調倍適版新台幣 82.8 萬元起正式上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-13 12:55:40

Luxgen (納智捷) 今日 7/13 推出 U6 GT 藍調倍適版，建議售價為新台幣 82.8 萬元起，限量 100 輛優惠價為新台幣 77.8 萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
U6 GT 藍調倍適版在外觀部分升級 LED 燻黑頭燈、車側 LED 方向燈黑鉻式樣及車尾倍適登銘板，內裝部分升級運動版方向盤、霧銀換檔撥片、類麂皮布座椅及門飾板、黑色針織頂篷、類碳纖維中央飾板、運動化氣氛燈，及藍調電繡車縫線等配備，避震器升級為 Bilstein (倍適登) 製品。

科技配備方面，U6 GT 藍調倍適版搭載 12 吋多功能 HD 觸控螢幕，具備 AR View行車 AR 影像系統、第 10 種視角 Front View無盲點車前影像、APA 智駕輔助停車系統，以及同開門防撞系統、開門警示音提醒、下車延長影像顯示時間 5 分鐘、下車後車門上鎖自動關閉及熄火時門鎖啟關設定功能。

動力配置方面，U6 GT 藍調倍適版採用 1.8 升直列 4 缸雙渦流渦輪增壓汽油引擎，可輸出 202ps 最大馬力及 30.6kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手自排變速箱及前輪驅動，平均油耗為 12km/L。

Luxgen 在 U6 GT藍調倍適版上市之時同步推出優惠方案，即日起至 7/30 為止，購車贈送 2021 年（7-12月）牌照稅與燃料費級新車領牌規費，另外也免費升級 PM2.5 健康對策濾網，加上終身免費返廠實施臭氧殺菌服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
49.38%50.62%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
65.12%34.88%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.38%86.62%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀