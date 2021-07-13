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防COVID-19感染風險　研究證實：3飲食方式有效減輕

防COVID-19感染風險　研究證實：3飲食方式有效減輕
防COVID-19感染風險　研究證實：3飲食方式有效減輕

健康醫療網

2021-07-13 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】研究發現，「良好的營養狀態」可以減輕此波因新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的COVID-19相關風險和發病率。

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降低罹患COVID-19風險　3大飲食建議

臺北市立聯合醫院中興院區營養科營養師徐裴莉指出，其飲食建議摘錄如下：

一、每日攝取3份蔬菜類、2份水果類，搭配全穀雜糧類

蔬果雜糧等含有豐富的維生素、礦物質及抗氧化物，包括維生素A、C、D、E、B群、鋅、硒、膳食纖維及植化素，它們是免疫系統的重要調節劑，可利用多種途徑促進免疫細胞功能，進而優化免疫系統。

二、每日補充適量的豆魚蛋肉類與1-2杯的乳品

含有優質蛋白質，可建造修補上皮細胞及器官組織，為身體提供良好防禦屏障，降低病毒入侵機會，同時可以維持肌肉組成，避免衰弱肌少症狀。

三、每日攝取油脂及堅果種子類

不飽和脂肪酸具有良好的免疫調節作用。海鮮，海藻油，海魚和亞麻籽中存在的omega-3多元不飽和脂肪酸，可支持免疫系統；橄欖油、葵花油、紅花籽油和堅果中的omega-9單元不飽和脂肪酸，則具有抗氧化、抗微生物和抗病毒的作用。

天然食物獲得營養素　補充水分很重要

徐裴莉營養師表示，文獻顯示足夠的水分對於細胞穩定、腎臟功能維持、體溫控制、情緒調節、認知功能、胃腸道和心臟功能以及預防頭痛、脫水等至關重要；根據不同年齡層、活動量、生理和疾病狀態，每天建議兒童4-5杯，青少年7-11杯，成年人10-12杯的水份需求。

此外，目前尚無文獻顯示營養補充品對於預防COVID-19的功效，因此最好是從天然食物中獲得營養素，無須從補充品中獲得。

《參考文獻》

Christianne F.C., Flavia C. C., Fabiane L. S., Carla M. P., Alessandro L., João F. M.(2020). Dietary recommendations during the COVID-19 pandemic. Nutr Rev, 1–14. doi: 10.1093/nutrit/nuaa067



資料來源：健康醫療網 防COVID-19感染風險　研究證實：3飲食方式有效減輕

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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