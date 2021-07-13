特企／麥卡倫與賓利汽車　攜手踏上非凡旅程

麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商 賓利汽車（Bentley Motors）共同宣布一項合作計畫，以雙方深厚悠久的傳統為基礎，攜手踏上非凡旅程，共同建構對於永續未來的遠大願景。





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麥卡倫與賓利汽車，這兩個全球頂尖品牌因同樣致力於精湛工藝以及追求創新不懈的精神而結盟，在這個合作計畫中，雙方將結合麥卡倫在威士忌釀造領域精湛的工藝與賓利在豪華汽車製造領域的豐富知識，將創造令人身臨其境的品牌體驗與充滿啟發的創新產品，在跨時代的頂尖品質與永續未來之間取得最佳的平衡。





這項舉世矚目的全球品牌合作計畫於昨日(2021/7/6)於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園揭幕，並同時推出全新賓利混合動力車，這是賓利邁向全球領先環保豪華汽車的下一步，也是其 Beyond100 品牌策略的一部分。





麥卡倫董事總經理 Igor Boyadjian 表示：「麥卡倫與賓利汽車都具有豐富的歷史，並且同樣珍視精湛工藝以及追求創新不懈的精神。這項合作計畫提供了一個難得的機會，讓雙方得以相互了解並學習彼此長久累積的珍貴知識，促使我們能夠對自身的營運、消費者以及最重要的，我們的產品進行全新的思考。」





「合作計畫的重點將是雙方對於永續未來的承諾。麥卡倫莊園絕美的自然景致為我們提供了一個完美的平台，讓我們一起踏上這段令人興奮的卓越旅程。」





賓利汽車董事會主席暨執行長 Adrian Hallmark 表示：「轉型為全球在環保領域最頂尖的豪華汽車公司對賓利而言是一段令人興奮的旅程，我很高興能與麥卡倫攜手邁向共同的目標——雙方在各自領域都成為環保先鋒，努力打造一個更永續的未來。」





「接下來數年，我們將相互學習，共同推動計劃，朝卓越的願景以及更精進的產品邁進。這兩個品牌有著相同的精神——創造卓越品質的熱情、對極致工藝的尊重，以及推動領先世界的永續發展。我期待雙方一起踏上這段卓越的旅程。」





自 1824 年，Alexander Reid 於蘇格蘭東北部斯佩河上方的高地創立起，麥卡倫便以品質卓越的單一麥芽威士忌享譽全球。對於這個受到大自然孕育200 年的品牌而言，永續發展始終是不變的指導原則。其涵蓋甚廣的永續發展策略包含了多項要素，包括回饋社區、永續麥卡倫莊園、先進的包裝以及與具有相同理念的供應商合作等。





主要目標是麥卡倫莊園 2030 年實現碳中和、提倡負責任的採購以及培養全球工匠社群。此外也承諾至 2025 年，麥卡倫莊園內的接駁車隊將完全電動化。在宣布與賓利汽車公司合作之後，麥卡倫今年將接到兩輛賓利混合動力車。





賓利汽車於 1919 年在倫敦成立，並迅速在賽車運動界聲名鵲起，進而在汽車界確立了無人能及的頂尖地位，以其獨特而難以望其項背的方式結合豪華與性能。目前，這個世界上最受青睞的豪華汽車品牌正經歷 102 年品牌史上最大的轉型—推出理想遠大的「賓利 100」永續發展策略。





本合作計畫最初將聚焦於多個核心領域，包括兩個品牌共同邁向碳中和之路、研究創新採用永續物料以及合作尋找與分享永續的在地供應商。





此外，麥卡倫和賓利也將在未來幾年推動更廣泛的合作計畫，包括共同開發產品、規劃客戶體驗活動以及聯合舉辦品牌活動。









