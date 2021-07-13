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減重是多數人終其一生的課題。中華民國肥胖研究學會理事長暨衛生福利部雙和醫院副院長劉燦宏醫師表示，根據最新公布的「台灣過重及肥胖行為」市調，近九成BMI大於24的人，自覺最近一次的減重結果失敗，且多數人採取的減重方式為自行運動或自行控制飲食、代餐、看中醫吃中藥或埋線、或購買成藥減肥等，卻僅有一成四會尋求專業團隊協助，包含至減重門診就醫、諮詢營養師及健身教練等。
另外，每四個過重及肥胖者就有三位幾乎天天都外食，可想而知，因無法控制熱量攝取，減重成果也大打折扣。
了解身體荷爾蒙運作 有助於打破復胖惡性循環
大眾對於肥胖存有刻板印象，認為是自制力不足，缺乏意志力導致減重失敗，其實，減重並不是只靠意志力就可達成。中華民國肥胖研究學會榮譽理事長暨敦仁診所院長蕭敦仁醫師說明，事實上，研究顯示減重時，飢餓荷爾蒙與飽足荷爾蒙的變化會使得身體傾向於攝取更多的熱量，而這樣的變化會持續一段時間，這或許是每10個減重者中，有8人最終又會復胖回原來體重的部分原因。
肥胖併發症風險多 3方面著手降體重
肥胖不只成因複雜，更會悄悄帶來其他病症纏身，如高血壓、睡眠呼吸中止症、非酒精性脂肪肝、退化性關節炎、第二型糖尿病、13種癌症等，甚至有更高的風險在感染新冠肺炎時會變成重症。只要體重減輕5％以上，可降低相關併發症風險的程度。
蕭敦仁強調，長期健康的減重須從「飲食、運動、行為治療」三方面著手，包含如何聰明飲食，而非刻意戒除某類食物; 養成運動習慣，增肌減脂，維持減重成果; 而行為改變則是聚焦在體重管理的心理層面，如：找出經常吃零食或非飢餓飲食背後的心理原因，有助於改善這類型過量進食造成的體重增加。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 減肥失敗非自制力不足 名醫曝殘酷真相
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