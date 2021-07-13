我有腦霧嗎？１分鐘自我檢測！醫：超過３項就符合！

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門診中，有越來越多患者來診時，抱怨著自己記憶力下降、做事情的效率變差、原本不會失誤的事居然連續失誤，這樣的狀況從年紀輕到年紀長的都有，年紀大的問我是不是失智症前兆，年紀輕的問我是不是老了？
其實近年來對於人體營養的探索，以及營養素、賀爾蒙可能影響的層面，討論是越來越廣泛，原本上述的主訴症狀在過去可能得到的答覆是：
『別擔心，你只是睡眠不足太疲累了，多休息一點就會好。』
『你還年輕，不會這麼早失智症啦！』
『你的檢查都算正常，應該不至於，不然我們半年後再追蹤一次抽血報告。』
是的，你覺得腦袋有些不對勁了，但好像又找不出問題根源，總覺得思路沒以前通透、記憶力沒有以前持久、處理事情無法如以往迅捷，就像腦袋隔層紗。
腦霧其實是許多腦部退化性疾病的早期症狀之一，放任腦霧發展可能會造成肥胖、焦慮、憂鬱、失智、甚至阿茲海默症。
那麼腦霧是怎麼發生的呢？近年的研究顯示，神經慢性發炎（neuroinflammation）是主要原因，造成神經慢性發炎及退化的原因，主要來自於腸漏以及粒線體的凋亡。
那麼要如何診斷自己是否有腦霧呢？
在此提供一個簡單的問卷，讓讀者們可以自己評量。
１．是否開始經歷思考敏銳度下降、無法專注等情形？
２．是否開始有慢性疲勞、每天缺乏能量並覺得嗜睡的感覺？
３．是否增加每日咖啡因的需求以提振精神？
４．如果有懷孕經驗，是否在產後發現自己偶爾會有措辭困難的狀況？
５．是否曾經有腦部外傷、中風的病史？
６．是否長期有腸胃道相關症狀？如便祕、腹瀉、脹氣等。
７．是否在近期有甲狀腺低下等症狀？如腹圍增加、手腳冰冷、落髮等。
８．是否罹患代謝性疾病？如糖尿病。
９．是否最近有感染狀況？如蜂窩性組織炎、肺炎或嗜其它急性感染等。
１０．是否近期有使用麻醉或抗組織胺等藥物治療？
１１．是否有接受過化學治療？
１２．上述腦霧的症狀，是否會在短暫的壓力下加重？
如果十二個問題中，有超過三項，那麼就符合腦霧的診斷！
如果十二個問題中，有超過五項以上，那麼除了腦霧之外，身體可能有更多問題需要處理！
老生常談，沒有一個症狀是正常的
在傳統醫療院所中做完健康檢查後，你可能會發現自己某些數據不正常、身體有某些小症狀，但門診醫師根據診斷標準，跟你說目前狀況只需追蹤還不需治療，請你回家調整生活飲食，半年或一年後再追蹤一次。
之後你再做一次健康檢查，發現原本不正常的數據符合疾病診斷標準、症狀變得更嚴重一些，這時候門診醫師可以開藥或使用其他治療方式了！
這個邏輯聽起來很奇怪對吧？
是的，很奇怪，但卻天天在你我身旁上演！
不過當體認到『沒有一個症狀是正常的』之後，其實在發生疾病之前我們仍然有許多積極性作為。例如腦霧，初期的症狀可能很微小，症狀還可以忍受，因此我們多半得過且過，但放任腦霧及神經發炎繼續下去，對於身體的影響可是非常深遠的！
如果上面的問卷自我評量後，發現有很大的機會已經產生腦霧，那麼下一篇文章即將跟讀者揭露，有哪些方式可以改善、甚至治癒腦霧！