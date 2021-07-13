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常常失眠、睡不著？營養師推等５飲品助改善！

常常失眠、睡不著？營養師推等５飲品助改善！
常常失眠、睡不著？營養師推等５飲品助改善！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-07-13 16:00:43

生活中總有不少壓力，影響情緒也間接影響睡眠，像是近年受疫情的影響，不少人就出現了睡眠障礙的問題。睡眠品質及狀態影響情緒，也影響免疫系統的健全，嫚嫚營養師也在粉專上分享有助睡眠的飲品，提供給讀者參考。

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改善失眠問題，４招有助提升睡眠品質！

嫚嫚營養師指出，根據國外疫情期間失眠調查，失眠的盛行率已提升至23.87%！約等同於5人當中就有1人有失眠問題，其中醫療人員的比例又再更高。而國人的調查中則發現，年長者和女性特別容易出現失眠的問題。

睡眠狀態與情緒、免疫系統相關，想要有健康的身體，良好的睡眠非常重要，嫚嫚營養師建議有睡眠障礙的民眾，可適度的調整睡眠環境及行為，有助幫助入睡。例如將室內的溫度及濕度調整舒適、並且睡前1小時建議停止使用3C產品，避免阻礙幫助睡眠的褪黑激素分泌、白天清醒時也可以多曬曬太陽等。而不論是在平常或是睡前2小時，也可以從不同飲品攝取相關的營養幫助睡眠。不過提醒讀者，睡前要記得刷牙！

翻來覆去睡不著，營養師推５飲品助入睡！

有失眠問題的朋友，嫚嫚營養師建議可以在睡前2小時飲用熱牛奶、溫豆漿、堅果飲、番茄汁、燕麥飲等飲品，約240ml即可，平時也可以持續喝，幫助身體維持營養攝取。

熱牛奶當中含有色胺酸，可作為褪黑激素的製造原料，幫助產生睡意，也有助於喚醒幼兒時期睡前喝奶的記憶，幫助放鬆入睡。

溫豆漿適合乳糖不適症或茄素的族群，作為補充色胺酸的來源。不過要注意的是，豆漿為食用豆製品，容易產氣，因此容易脹氣的族群較不適合。

堅果飲可為身體補充鈣、鎂等營養，有助安定神經、放鬆肌肉，進而提升睡眠品質，且當中也含有微量礦物質鋅、硒，充足的補充有助於縮短入睡的時間。

番茄汁和睡眠的關聯較少人注意到，但也對睡眠有所幫助，研究發現睡不好與身體缺乏茄紅素和維生素C也有所關連，飲用番茄汁可同時補充這兩種營養素，有助於提升睡眠品質。

燕麥飲含有維生素B群，有助神經系統正常運作、減少焦慮。維生素B6也能幫助色胺酸轉換成血清素及褪黑激素，對睡眠而言也是非常有幫助。

充足睡眠有助提升疫苗保護力！

近日民眾陸續施打疫苗，嫚嫚營養師提醒，除了注意水份補充避免中暑等相關風險，以及營養均衡維持免疫力外，也要留意睡眠品質，良好且充足的睡眠也有助於提升疫苗的保護力，建議施打疫苗前應睡足6~8小時，平時也保持這樣的習慣，有助身體健康。

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