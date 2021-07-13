純正美規血統　2021 Honda Odyssey Touring 試駕

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●於 2017 年推出的第五代車型。
●2020 年進入小改款階段，車頭導入新款橫向格柵水箱罩與前保險桿，讓外型特徵與其他新世代車款靠攏。
●霧燈框、尾門內側燈具內換上黑色飾條處理。
●具備「Magic Slide」彈性座椅機構。其中第二排中央座椅可以拆除，將外側座椅向內側滑移之下讓第三排座椅的出入更為方便，如果兩側座椅都向外靠，則可挪出寬敞的中央空間；或是將駕駛座側座椅全部向前滑移，挪出最大的第三排座椅進出空間。第二排座椅向前滑移至前座乘客觸手可及的位置，方便家長照顧孩童之類的情況。
●全車系標配 Honda Sensing 主動安全輔助科技，並新增低速跟車功能、行人偵測緊急煞車和交通標誌辨識功能。
Honda Odyssey 最早於 1994 年登場，然而第一代車型其產品設定於美國一直處於銷售低迷的狀態，因此 Honda 決定為北美市場單獨開發美規版本的 Odyssey，自此之後分為兩種車身規格，分別是針對北美市場體型較大的美規版本，以及在中國大陸、台灣等市場販售的亞太規格，因此 Odyssey 這款 MPV 對於台灣消費者來說並不陌生。
有別於國內消費者較熟悉的亞太版本，其實早在台灣本田引進 Honda Odyssey 之前，Odyssey 在台灣已累積了一定的數量，但是均為美規車型，與台本引進的日製車不同。從一代開始偶爾可見，大多數都是歸國學人或是使節帶進來的車輛，相當稀有。第二代開始，當時國內專營 Honda 車系的貿易商順鎰汽車導入不少，從此打開國內特定族群的喜好度，一度是相當熱門的外匯車。
不過在正佳汽車開始大量導入 Toyota Sienna 後，Odyssey 在大型 MPV 市場開始式微，目前雖然仍有部分的愛好者，並有固定的貿易商少量經營，但是和 Sienna 年銷千輛的規模相比，顯然美規 Odyssey 的時代已經過去。然而和泰汽車在 2016 年正式引進 Sienna 後，已經擁有多年引進美式 MPV 經驗的正佳汽車也趕緊將苗頭轉向美規 Honda Odyssey，得以讓美規 Odyssey 持續在國內街頭穿梭，也形成了美規及亞太規兩種規格都在台灣並行販售的現象。此次試駕的 Honda Odyssey 正是由正佳汽車所引進的 2021 年式第五代小改款車型，車型等級為 Touring，報價新台幣 285 萬元。
美規 Honda Odyssey 車身尺碼長寬高分別是 5,212mm x 1,994mm x 1,735mm，軸距為 3,000mm，整體尺碼再比亞太規格再大上半號。在外型上，第五代 Odyssey 所採用的 Solid Wing Face 車頭造型經過重新修飾，取消大型鍍鉻飾條設計並縮小其面積，將鍍鉻飾條上移至引擎蓋前緣，同時 LED 頭燈下半部的飾板與霧燈也同步改變；在車尾方面則新增黑色飾條與鍍鉻飾條與車頭相呼應，Elite 車型以上也導入 19 吋鋁圈與防眩後視鏡。
美規 Honda Odyssey 以此次試駕的 Touring 板本來說，頭燈全數採用 LED 配置。不僅照明效果優異，其科技性亦符合本車的售價定位。
第五代小改款美規 Odyssey 將原有的大型鍍鉻飾條縮小整體面積，並上移至水箱罩與頭燈上方，形成貫穿式的設計。
此次試駕的 Touring 車型標準配置 19 吋胎圈，規格為 235/55 R19。
車側葉子板前方有美規車型獨有的橘色警示燈。
尾燈造型不變，但透過尾門內側燈具之間的黑色飾條來增強車輛的視覺辨識度。進入到座艙，可以看出 Odyssey 有著與 CR-V 相似的佈局，用料上伸手觸及之處都可以感受到軟質塑膠、皮革、烤漆飾板營造的高質感表現，除了擁有全彩色 7 吋儀表板以外，中控台也具備獨立 8 吋觸控式樣 Display Audio 介面，不僅可以使用 4G LTE, Wi-Fi, 或是 USB，另外搭配 Apple CarPlay、Android Auto 連線機能也讓駕駛人與乘客更容易將自己手機連線到車內系統當中。而在第五代所新推出的"Magic Slide" 座椅可以設計出四種不同的方式配置(Easy Access mode、Super mode、Wide mode 與 Buddy mode)，無論是哪種座椅模式，要進出第三排都非常容易。在 2021 年式車型上第二排座椅更首次加入椅背折疊平放之機能。
四幅真皮方向盤包含了 ACC 定速系統、音響系統控制以及換檔撥片等功能。
7 吋全採液晶儀表板將車輛行車資訊整合於中，其功能介面與 CR-V 有著異曲同工之妙。
8 吋觸控式樣 Display Audio 介面，不僅可以使用 4G LTE, Wi-Fi, 或是 USB，另外搭配 Apple CarPlay、Android Auto 連線機能也讓駕駛人與乘客更容易將自己手機連線到車內系統當中。
多媒體螢幕中整合 CabinWatch 後座攝影機及 CabinTalk 後座通話系統，家長可即時監測後方孩童狀況。
Odyssey 具備三區恆溫空調系統，不過後座專用的界面則獨立開來。
線傳按鍵式排檔設計自 2017 年採用以來至今仍相當新潮。
環艙氣氛燈進一步加強車內質感氛圍。
中控台下方提供一組 USB 插槽、150W 電源以及 12V 電源。
前座中央扶手最下層有一處隱藏式置物空間。
電子防眩後視鏡擁有三組車庫開關記憶功能，不過這套系統在台灣可能要重新設定。
無線充電板設計在中央扶手上方，其相對位置就手便利，周圍透過高低差來穩固手機。
打開扶手拉簾，其內部空間深度相當足夠。
中央扶手後方採用延伸的設計，並且設計兩組置杯架。
下方擁有 HDMI 插孔與兩組 USB 充電孔。
Touring 車型配有天窗，可惜非全景設計。
前排乘客座椅後方具備給第二排乘客使用的雙地圖袋設計，可順手放置隨身小物或者手機。
後座娛樂系統可以透過 HDMI 連結音訊，當然也可以連結數位電視看新聞。
「Magic Slide」彈性座椅機構。其中第二排中央座椅可以拆除，將外側座椅向內側滑移之下讓第三排座椅的出入更為方便，如果兩側座椅都向外靠，則可挪出寬敞的中央空間；或是將駕駛座側座椅全部向前滑移，挪出最大的第三排座椅進出空間。第二排座椅向前滑移至前座乘客觸手可及的位置，方便家長照顧孩童之類的情況。
第二排座椅在本次改款上新增椅背向前躺平機能。
第二排座椅可輕鬆手動拆卸。
第三區恆溫空調位於第二排的右側上方。
在北美市場第三排通常都是孩童乘坐，所以該有的細節像是閱讀燈、置杯架、冷氣出風口等一樣不缺。而北美 Odyssey 第三排座椅採用六四分離的設計，但礙於車頂的線條頭部空間明顯不如 Sienna 或者 Carnival。
第二排與第三排均有手動遮陽簾設計，耳機孔的設計更是讓第三排成員能享有獨立自主的空間。
第三排座椅採用手動收納，將椅背傾倒放入後方的凹槽能形成相當完美的平整化空間。
打開第三排座椅，後方將騰出容積不淺的置物空間。
Odyssey 車系獨特的車用吸塵器也持續搭載在 2021 年式車型上。
ACC 主動巡航控制系統在 2021 年式車型上新增低速跟車功能。在安全表現上，2021 Honda Odyssey 全車系都標配 Honda Sensing 安全駕駛輔助套件，過去只有 EX 車型以上才是標準配置。而新款的 HondaSensing 也同步更新，導入具有低速跟車功能的主動巡航控制系統和行人偵測緊急剎車功能。另外，2021 Odyssey 的後座提醒系統也是全新的功能，該系統能夠提醒駕駛在離車之前檢查後座區域是否有人或動物，並在儀表板上透過訊息與警示聲來提醒。
動力系統，同樣搭載 3.5L V6 i-VTEC 引擎搭配 Variable Cylinder Management 可變式汽缸管理系統，透過 10 速自排系統能夠發揮 280hp/6,000rpm 最大馬力以及 36.2kg-m/4,700rpm 最大扭力。
以美規 Odyssey 這類型的美式 MPV ，其開發設計便是針對北美市場長途旅行需求，在地大物博的環境之下必須要有充沛的動力來滿足使用需求。其所搭載的 3.5 升 V6 引擎對應 5 米長、2 米寬的車身正是剛好，低速時即有足夠的牽引力，而當轉速提高後又能發揮大排量的優勢，想必滿載 7 人時也不會嫌不夠用，更不用說面對台灣狹窄的道路。
懸吊底盤方面 Odyssey 很明顯是以舒適調性為主，但也不必認為它就這樣就失去操控穩定性。實際在山區上行駛，搭配設定得宜的方向盤指向性與高剛性車體，雖然其長行程舒適懸吊在過彎時會有明顯的側傾產生，不過避震器中後段行程提供足夠的支撐性，所以並沒有很嚴重的晃動感產生，在一般道路上其優異的吸震效果又能將多餘的碎震給消除。
相較於台灣本田導入的亞太規格 Odyssey，美規 Odyssey 的車身尺碼與造型甚至定位上都不盡相同。以一台全尺寸家庭 MPV 車種來說，美規 Odyssey 其又寬又大的車體雖不適合狹小的台灣用路環境，但所展現的家庭因子與配備豐富度仍足夠吸引多金的家庭來購買。若想與眾不同，或許這款市面上獨特的美式 MPV 就是你的選擇了。