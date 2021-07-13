頂級私密隔艙　Kia Carnival Hi Limousine 禮車新增 4 人座版本

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Kia Carnival Hi Limousine 目前僅供於韓國市場，外型方面與一般車型有相當顯著的差異，包括加高的車頂設計以及標配的登車踏板，同時車身也有 Hi Limousine 專屬徽飾來辨識出這部車的身分。
走進車內，Hi Limousine 新推出的 4 人座，第二排座椅採用兩張 Nappa 皮質包覆的獨立式設計，並新增 7 吋觸控控制器、後排冷/熱杯架、冷/熱存儲槽，但是與 7 人座版本同樣都標準搭載一組 21.5 吋的大型多媒體螢幕，並配備 LED 閱讀燈、空氣清淨機...等等。當然作為禮車乘客的隱私也是重要的考量，所以也配有傳統豪華房車常見的百葉窗簾。
在安全表現上，Carnival 配備了 FCA 前方預防撞輔助、BCA 後方防撞輔助、HDA 高速公路駕駛輔助、BVM 盲點視野監控、RCCA 後方交通防撞輔助、NSCC 含導航道路資訊智慧巡航控制系統等，其他還包含了 LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助、DAQ 駕駛注意力提醒、SEA 離車警示輔助、ROA 後排乘客提醒，達到 Level 2 等級的半自動駕駛輔助。
動力表現上，Carnival Hi Limousine 配置 3.5 升自然進氣 V6 引擎，搭配 8 速手自排變速箱，最大馬力為 294hp、峰值扭力 355Nm。第四代 Kia Carnival 已在 2021 年 4 月在台推出，自上市後累計訂單已超過 500 張，歡迎程度盛況空前，足見其產品力深受國內消費者認同。