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雙生不同樣，Opel Astra帶電亮相

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-14 10:55:20

Opel先前釋出全新世代Astra預告圖，如今完整樣貌也正式公布，由於Opel已加入PSA陣營之後又整合成Stellantis，因此平台與動力系統是基於308進行建構，所以也同樣配置PHEV，不過在外型方面則與308不同調有著獨特個人風格。

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Opel先前釋出局部車圖預告全新世代Astra即將登場，日前Opel也正式公布Astra完整樣貌，Astra是基於Peugeot 308平台進行打造，不過在外觀造型方面Astra則有著鮮明的個人特色，水箱護罩與下氣壩皆採用寬橫式設計，搭配由168顆LED組成的Intelli-Lux LED矩陣式頭燈，使其勾勒出寬闊且有神的視覺感受，同時也帶來優異照明效果。車身方面有透過多道鮮明折線刻劃身形，細扁尾燈與俐落線條，都讓Astra有著簡潔俐落的德系風格。

相較於308 Astra設計更顯簡單俐落。
相較於308 Astra設計更顯簡單俐落。
配備由168顆LED組成的Intelli-Lux LED矩陣式頭燈。
配備由168顆LED組成的Intelli-Lux LED矩陣式頭燈。
車尾線條相當豐富散發濃厚德系更格。
車尾線條相當豐富散發濃厚德系更格。
Astra車長為4,374mm軸距2,675mm。
Astra車長為4,374mm軸距2,675mm。
座艙方面Astra配備儀表中空雙10吋數位螢幕打造虛擬座艙，不僅有效簡約座艙格局，同時也提供豐富科技功能，當然其中也包含現行消費者注重且依賴的Apple CarPlay/Android Auto，另外排擋也與308相同採用線傳式排擋設計，使其大幅增加車室空間開闊感。而其餘科技配備Astra也配備 Intelli-Drive 2.0系統，除基本主動跟車與車道維持外，也會依環境主動調整速度並具有超車功能。

至於動力規格Opel雖沒明確說明，但從數據與同為EMP2平台來看其是就是與308相同配置，除擁有1.2升汽油與1.5升柴油引擎外，亦提供180hp與225hp馬力的PHEV油電系統。

數位儀表與中控螢幕尺寸皆為10吋。
數位儀表與中控螢幕尺寸皆為10吋。
Astra除汽柴油動力外亦有PHEV油電系統。
Astra除汽柴油動力外亦有PHEV油電系統。
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