雙生不同樣，Opel Astra帶電亮相

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Opel先前釋出局部車圖預告全新世代Astra即將登場，日前Opel也正式公布Astra完整樣貌，Astra是基於Peugeot 308平台進行打造，不過在外觀造型方面Astra則有著鮮明的個人特色，水箱護罩與下氣壩皆採用寬橫式設計，搭配由168顆LED組成的Intelli-Lux LED矩陣式頭燈，使其勾勒出寬闊且有神的視覺感受，同時也帶來優異照明效果。車身方面有透過多道鮮明折線刻劃身形，細扁尾燈與俐落線條，都讓Astra有著簡潔俐落的德系風格。
座艙方面Astra配備儀表中空雙10吋數位螢幕打造虛擬座艙，不僅有效簡約座艙格局，同時也提供豐富科技功能，當然其中也包含現行消費者注重且依賴的Apple CarPlay/Android Auto，另外排擋也與308相同採用線傳式排擋設計，使其大幅增加車室空間開闊感。而其餘科技配備Astra也配備 Intelli-Drive 2.0系統，除基本主動跟車與車道維持外，也會依環境主動調整速度並具有超車功能。
至於動力規格Opel雖沒明確說明，但從數據與同為EMP2平台來看其是就是與308相同配置，除擁有1.2升汽油與1.5升柴油引擎外，亦提供180hp與225hp馬力的PHEV油電系統。