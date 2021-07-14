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原廠高規的性能表現　Hyundai Elantra N 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-14 11:55:40

Hyundai 近年積極推廣 N Performance 性能子品牌的運動形象，從最早的 i30 N、Veloster N 開始到 i30 N-Line、Veloster N-Line、Sonata N-Line、Elantra N-Line 以及 Kona N 等，逐步建構完整的車型陣容。而 Hyundai 自 2020 年 11 月便透露將首次推出 Elantra 車系最頂級的性能 N 車型，日前原廠終於正式揭露這款最新的性能房車作品。

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全新推出的 Hyundai Elnatra N 同樣搭載專屬空力套件，全車周圍底部使用紅色線條彩繪，同時側裙在高速時提升空氣流動的導流，並配置雙色 19 吋切削鋁圈以及 245/35ZR 19 米其林 Pilot 4S 輪胎，搭配 N 部門調校的制動系統，使用紅色剎車卡鉗以及加大碟盤；車尾也配置 N 專屬尾翼和大口徑的雙邊單出尾管設計。

座艙部分沿續 Elantra 車系既有的鋪陳，但提供了 Hyundai N Performance 一貫的特色配備，包括專屬跑車座椅附整合式頭枕，10.25 吋全數位儀表板、10.25 吋多媒體螢幕，以及 N 專屬三幅跑車方向盤、N 排檔桿、N 金屬踏板、Performance Driving Data System 性能駕馭系統、Bluelink 車聯網及 Hyundai LIVE Services 即時服務等等。這次也額外增加 N Sound Equalizer (NSE) 模擬聲浪系統，提供如同 TCR 賽車的駕駛聲浪，當然駕駛也可以根據個人喜好透過等化器調整音頻。

動力方面採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，原廠宣稱其渦輪直徑比以往大 52mm，並改進汽缸形狀與材料的優化，提高引擎的性能與耐用度。變速箱則配置 N DCT 溼式 8 速雙離合器自手排變速系統，整體動力表現可以達到 280ps 最大馬力與 40kgm 最大扭力，0-100km/h 加速僅需 5.3 秒。此外，透過 N Grin Shift (NGS) 能短暫增強渦輪壓力值，於 10 秒內可將馬力再提升 10ps 至 290ps。

底盤方面前懸吊首次採用雙複合材質，優化對於噪音、震動的抑制，並提供了電子限滑差速器(e-LSD)、可變排氣閥門系統、整合式驅動軸 (IDA)，進一步提高駕駛的樂趣。

第七代 Elantra 於 2020 年 3 月首度登場，並接連推出自然進氣、渦輪增壓以及油電等車型，同時將第六代所推出的 Sport 車型重新劃分定位為 N Line 車型，並首度推出這次發表的 N 版本，車系陣容可謂相當豐富。至於國內市場方面，據南陽總代理與原廠的規劃，未來市場將以新能源及市場熱門的休旅車款為銷售主力，因此現行販售的第六代 Elantra 在完成銷售後暫不導入第七代。

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