四環斜背電能跑旅　Audi e-tron Sportback 55 quattro S line 試駕

●Audi 首款量產化純電動車
●在標準 SUV 車型外提供 Sportback 斜背跑旅車型，價差高出新台幣 14 萬元
●導入全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror)
●動力採用雙馬達配置，提供 50 quattro 及 55 quattro 兩款輸出
●鋰電池模組容量分為 71kWh 及 95kWh
●支援最高 150kW 的 DC 快速充電
●標準搭載氣壓懸吊
●排檔桿採用手托搭配撥桿設計
●Sportback 車高較 SUV 版本降低 13mm 來到 1,673mm
●Sportback 風阻係數較 SUV 版本低 0.02Cd 來到 0.25Cd
●Sportback 車重較 SUV 版本輕 3 公斤來到 2,599 公斤
●Sportback 後行李廂標準置物空間較 SUV 版本少 45L 變為 615L，放倒後最大容積少 60L 變為 1,665L
●Sportback 在標準配備部分多出 16 支揚聲器 B&O 音響、全景電動天窗、21 吋鋁合金輪圈及橘色卡鉗、小鴨尾，少去鋁合金車頂架及後擋風玻璃雨刷
我是廣告 請繼續往下閱讀
Audi 自 2018 年推出 e-tron 車系以來，正式跨入純電動 LSUV 級距，隔年新增 Sportback 斜背跑旅車型使消費者擁有更運動化的購車選擇，台灣奧迪選在 2020 年 12 月宣布導入全車系，本站今年 5 月參加原廠舉辦的媒體試駕活動，以標準 SUV 車型體驗自台中經武嶺前往花蓮的綜合路況 [請按此參閱]，如今則在台北體驗 Sportback 車型，以感受差異性。本次試駕車輛為 e-tron Sportback 55 quattro S line。
外觀方面，e-tron Sportback 與 SUV 車型均採用 Audi 專為電動車開發的 e-design 設計風格，講求造型的比例，主要差異在於 B 柱後向下傾斜的車頂線條，使風阻係數降低至 0.25Cd，車頭配置八角式單體水箱罩樣式，頭燈標準搭載 Matrix 矩陣式 LED 極光燈組，保險桿兩側設有通風口，足踏較 SUV 車型大一號的 21 吋胎圈組，搭配橘色烤漆煞車卡鉗，車尾採用貫穿式 LED 燈具，也新增小鴨尾，但少去後擋風玻璃雨刷，車高較 SUV 車型降低 3mm。
e-tron Sportback 的車頭造型與 e-tron SUV 版本相同，均接近傳統的 Audi 燃油車款，未因其電動車的身分，而刻意外放，整體設計低調耐看。
e-tron Sportback 的車身長寬高分別是 4,901x1,935x1,673 (mm)，軸距則為 2,928mm，與 SUV 車型的差異在於車高降低 3mm，鋁合金車頂架改為選用配備，風阻係數降低 0.02Cd 來到 0.25Cd。
e-tron 的車尾配置貫穿式 LED 燈組，保險桿上方採用亮黑色飾條點綴，下方則為銀色護板，Sportback 較 SUV 版本多出行李廂蓋小鴨尾，但少去後擋風玻璃雨刷。
e-tron 在車頭配置與 Audi 燃油 SUV 家族相仿的八角形水箱罩造型，S line 車型增加專屬徽飾。
e-tron 全車系標準配備 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，具備極線 LED 識別燈及動態指示方向燈，燈具下方配置 4 道 LED 導光條來提昇識別度。試駕車選配要價新台幣 18.7 萬元的數位 Matrix LED 頭燈，可自行調整迎賓與離車投射燈光圖形。
e-tron Sportback 標配 265/45R21 胎圈組，較 SUV 車型的 255/55R20 大一號，煞車卡鉗也改採橘色烤漆，配胎同為 Bridgestone Alenza。
e-tron 的 CCS1 Combo 規格充電插座設於左前葉子板當中，試駕車選配要價新台幣 2.8 萬元的第二充電座 (AC)。
全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror) 為 e-tron 車系主要的科技亮點之一，不過需花費新台幣 10 萬元選配，選配後可擁有較傳統的反射式車外後視鏡小巧許多的體積，使空氣力學更優異，選配套件也隨附後座 USB 插座及具觸感回饋的中控亮黑色觸控按鍵。
左右貫穿式 LED 導光尾燈在外緣採用與車頭呼應的水平並列造型，方向燈具備動態顯示功能。
內裝方面，e-tron Sportback 採用與 Audi 當代燃油車款相似的駕駛導向鋪陳，配備 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 以及中控台上下 2 組螢幕勾勒，方向盤採用四幅式設計，後方設有可控制動能回收程度的撥片，排檔桿採用大面積皮質包覆手托搭配手指撥桿設計。乘坐空間部分，後座即便受到車頂向下傾斜的影響，仍因頭部上方頂蓬向上挖空的設計，而不致於難以乘坐，其餘質感表現均無不同。
e-tron Sportback 採用與當代 Audi 燃油車款相似的駕駛導向座艙鋪陳。
e-tron Sportback 採用四幅式方向盤，喇叭/氣囊飾蓋加入呼應車頭水箱罩的飾框，兩側設有多功能操作按鈕與滾輪，後方設有可控制動能回收程度的撥片，恰當的盤徑帶來舒適的握感。
12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus 為 e-tron 全車系的標準配備，可進行豐富的顯示介面切換，更受惠於上方儀錶台遮蓋而在烈日下保有足夠的判讀性。
全數位虛擬後視鏡是透過攝影鏡頭取代車門傳統後照鏡，駕駛者於行駛時可從設置於前座兩側內車門的 7 吋 OLED 高解析度螢幕中，查看車外即時影像，也能透過觸碰面板移動顯示欲查看的方向，透過多角度視野協助駕駛識別車外狀況。不過裝設位置較傳統反射後視鏡低，需稍加適應。
e-tron 車系的中控台採用上下雙螢幕配置，具備 MMI touch response 觸控回饋操作，上方螢幕為 10.1 吋主螢幕，內建 MMI navigation plus 多媒體導航系統及 Audi 智慧型手機介面 (附 Apple CarPlay 無線連接功能) 及中文聲控 / 輸入功能，也可查看充電設定與電量顯示等 e-tron 專屬功能。
中控台下方 8.6 吋螢幕可操作空調、陡坡緩降及關閉上方螢幕等功能，底部配置車輛啟閉按鈕、Audi drive select 可程式車身動態系統切換、警示燈開關及除霧開關等觸控按鈕。
e-tron 車系採用大面積皮質包覆手托搭配手指撥桿的排檔桿設計，操作感受獨特，惟烈日曝曬後手指撥桿頗熱，需待空調將車室降溫後才不致燙手。
中央鞍座內部提供具夾緊功能的手機無線充電插座、兩組具止滑與夾緊功能的置杯座、2 組 USB Type-C 插座以及置物凹槽。
e-tron Sportback 將全景電動天窗列為標準配備，創造優異的採光效果。
Bang & Olufsen 16 支揚聲器音響為 e-tron Sportback 的標準配備，在出色的 NVH 工程水準之下帶來高水準的聽覺享受。
e-tron Sportback 配置真皮 / 皮質座椅，雙前座支援電動調整及電動腰靠，駕駛座享有 2 組記憶功能，整體包覆性符合此級距水準，且支撐度也良好。
e-tron Sportback 的後座空間受到車頂線條的影響而不如 SUV 車型，不過頭部上方頂蓬的挖空處理有效消弭壓迫感，且長達 2,928mm 的軸距仍提供相當充裕的膝部及腿部空間頭部空間，加上地板中央接近平坦，仍可滿足成年人士乘坐需求，不過椅背角度略挺，也無法進行傾斜調整，且中船較為向後延伸，對於整體舒適度略打折扣。
後座乘客享有獨立的 2 區恆溫空調，透過觸控介面進行操作，空調出風口分布於兩側 B 柱及中船後方，底部設有 12V 及 USB Type-C 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
e-tron Sportback 的前行李廂容積與 SUV 車型同為 60 公升，內部收納了充電線組，透過塑料飾蓋加以保護。
e-tron Sportback 後行李箱標準置容積較狀態下較 SUV 版本少 45 公升變為 615 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒最大容積少 60 公升變為 1,665 公升。
掀起行李箱底板，可見到少去備胎後帶來置物空間，也附有補胎工具。
安全防護方面，e-tron 全車系標準配備「公路行車輔助套件」及「都會行車輔助套件」，其中公路行車輔助套件包含 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統與左轉預警輔助系統等，至於都會行車輔助套件則包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統與預警式安全防護系統等。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。
動力配置方面，e-tron Sportback 兩款車型均搭載雙馬達與 quattro 智慧型恆時四輪驅動系統，其中 55 quattro 的電池容量為 95kWh，最大馬力為 408ps，峰值扭力 664Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.7 秒完成，極速為 200km/h，在 WLTP 標準下具備 446 公里的最高續航里程，較 SUV 車型多出 10 公里。
駕駛 e-tron Sportback 55 quattro S line 上路，加速感受與 SUV 車型同樣以舒適平穩為主，看似不低的動力數據，是以在相當綿密且柔順的輸出方式呈現，不覺猛爆即拉升至高於預期的車速，馬達運轉噪音不大，NVH 工程也合乎此級距 LSUV 應有水準。
行路感受方面，e-tron Sportback 以標準配備獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統的方式，使都會行車達到優異的抑震表現與穩定性，雖噸位突破 2.5 公噸仍保有清楚的指向性，且重達約 700 公斤的電池模組創造頗低的重心，創造良好的貼地性與輕微的過彎側傾，整體乘駕品質可圈可點。
Audi 在電動車逐漸蔚為顯學的年代，以 e-tron 家族從 SUV 級距切入，透過兩種車身形式來滿足更多買家的需求，將深厚的造車底蘊與電能驅動結合，駕駛時不費太多功夫適應即可上手，也在細節劉露出品牌的個性，帶給有轉換至電動車時代的族群兼具跑格與實用性的選擇。