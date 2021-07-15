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史上加速最快的福特歐規五座車款　Ford Mustang Mach-E GT 於歐洲市場開始接單

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-15 11:55:40

Ford 日前於歐洲市場展開全新 Mustang Mach-E GT 的接單作業，預計今年稍晚可開始交車。

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歐規 Mustang Mach-E GT 在外觀部分配置車身同色烤漆輪拱、3D 效果 Dark Matter Grey 灰色車頭飾蓋、前保險桿專屬通風口、245/45R20 輪胎搭配亮黑色鋁合金輪圈、Shadow Black 黑色車頂烤漆、Pillar Black 黑色烤漆車外後視鏡及 Colorado Red 紅色煞車卡鉗，車色部分擁有專屬的 Grabber Blue 藍色及 Cyber Orange 橘色等多款選項。

內裝方面，歐規 Mustang Mach-E GT 配備 15.5 吋 Full-HD 觸控螢幕、SYNC4 系統、Ford Performance 跑車座椅、10 支揚聲器 Bang & Olufsen 音響、軟質類皮革包覆方向盤、全景電動天窗、感應式電動尾門、Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，後行李廂標準置物空間為 402 公升。

動力配置方面，歐規 Mustang Mach-E GT 採用前後軸各 1 具 AC 電動馬達構成四輪驅動，可輸出 487ps 最大馬力及 860Nm 峰值扭力，其中後馬達具備油冷裝置，僅需 0.5 秒即可達到峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.7 秒即可完成。

電池與續航表現方面，歐規 Mustang Mach-E GT 配置 88kWh 可用容量的電池模組，在 WLTP 測試標準下具備 500 公里的滿電最高續航里程，透過 150kW 功率充電約需 10 分鐘可增加 99 公里的續航里程，自 10% 電量充至 80% 約需 45 分鐘。

操控表現方面，歐規 Mustang Mach-E GT 配備 MagneRide® 主動式懸吊系統及 385mm 直徑 Brembo 前煞車碟盤，還提供 Whisper、Active 、Untamed 及 Untamed Plus 共 4 種駕駛模式，其中專屬的 Untamed Plus 模式可針對賽道操駕主動即時調配動力輸出與循跡性，並增強座艙內的虛擬音效，提昇駕馭樂趣。

歐洲 Ford 進口部門主管 This Woelpern 表示，導入 Mustang Mach-E 車系對於 Ford 預計在 2026 年中於歐洲僅販售純電動車或油電車的策略有所助益，而 Mustang Mach-E GT 更讓電動車的吸引力大幅提昇，將 Ford 對於實用性與駕馭樂趣完美結合，進入全新電動車時代。

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