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48V 系統導入、車頭換臉　全新小改款 Kia Ceed 家族登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-15 12:55:40

Kia 在歐洲市場的掀背中堅戰力 Ceed 車系目前已發展到第三代車型，主要對手鎖定 Volkswagen Golf、Ford Focus 等歐洲中型掀背車，且除了五門掀背之外，亦有屬旅行車規格的 Ceed Sportswagon 與獵跑 Proceed，同時也有如 Focus Active 相當的跨界版本 XCeed，車系陣容可謂相當豐富。

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然而從 2018 年登場至今已經歷時三年的銷售期，此回 Kia 針對 Ceed 車系進行調整，採取品牌最新的廠徽，同時針對水箱護罩、頭燈、保桿重新設計，帶來更令人耳目一新的面貌。頭燈組從原先的單顆魚眼造型改為複眼式設計，並將 LED 日行燈整合於中以箭矢造型呈現。前保桿兩側的霧燈位置，則以更多的黑色烤漆飾板點綴強化整體的運動氛圍。在車尾部分，保桿下方的飾條有所變化，LED 尾燈的排列組合亦有所更動。

座艙方面的格局沒有過多的變動，但中控台上提供 12.3 吋液晶儀錶板與 10.5 吋觸控螢幕，並加入全新的無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 技術，同時提供後座充電 USB 孔，滿足現代消費者的使用需求。主動安全部分，除一般常見的 ACC、AEB 等系統外，Ceed 也追上其他新世代車款增列 BCA 盲點碰撞預防系統、前方車輛起步提醒，全速域 LFA 車道維持等功能。

動力部分，小改款 Ceed 全數導入 48V 輕油電動力來對應日益嚴苛的排放法規，包括 1.0 升 T-GDi、1.5 升 T-GDi 汽油渦輪動力及 1.6 升 CRDi 柴油動力等。變速箱則有 6 速手排、6 速 iMT 與 7 速 DCT 等選擇。此外，Ceed Sportswagon 與 XCeed 則有 PHEV 插電油電系統，透過 1.6 升 GDi 引擎搭配 44.5kW 電動馬達，擁有 141hp 的綜效馬力和 27.03kgm 最大扭力，結合 6 速雙離合器變速箱與 8.9kWh 鋰電池組，純電續航力約為 57 公里。

國內市場方面，總代理森那美起亞已規劃導入 Ceed Sportswagon 車型，先前也曾被網友捕捉過測試車的身影。但隨著原廠重新調整車型，總帶力後續的規劃動作值得持續觀察。

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