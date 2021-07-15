提供 6 速手排或 7 速 DSG 變速箱選項　美規第八代 Volkswagen Golf GTI / Golf R 登

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美規第八代 Golf GTI 及 Golf R 均採用 EA888 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，Golf GTI 可輸出 241hp 最大馬力及約 370Nm 峰值扭力，Golf R 可輸出 315hp 最大馬力，手排版本可輸出約 380Nm 峰值扭力，DSG 版本則為約 400Nm，全車系極速均受電子限速為 155mph (約 250km/h)。
配備方面，美規第八代 Golf GTI 及 Golf R 在外觀部分較歐規車型多出前保險桿橘色 Side Marker 指示燈及反光片，車尾換上美規專屬燈具，方向燈採用白底色，側面加入符合法規的反光機能。內裝部分則標準搭載 10.25 吋 Digital Cockpit Pro 全邏輯數位化儀表、30 色多重車室氛圍燈、IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，GTI Autobahn 擁有 DCC 主動式底盤控制系統及三色恆溫空調等配備。
國內市場方面，台灣福斯汽車已於今年 7/1 正式發表第八代 Golf 車系，引進五門掀背與 Variant 旅行車，五門掀背編成與建議售價分別是 Golf 230 eTSI Comfort (新台幣 94.8 萬)、230 eTSI Life (新台幣 99.8 萬，優惠價 96.8 萬)、230 eTSI 智能特仕版 (新台幣 102.8 萬，優惠價 100.8 萬)、280 eTSI Style (新台幣 114.8 萬)、280 eTSI R-Line (新台幣 122.8 萬)、GTI 標準版 (新台幣 159.8 萬)、GTI 熱血魅力限定版 (新台幣 173.3 萬，忠誠車主回饋價 169.8 萬)，至於 Golf Variant 則引進 280 eTSI Style (新台幣 121.8 萬) 及 280 eTSI R-Line (新台幣 129.8 萬) 兩個車型，而 Golf R 目前原廠正積極規劃導入當中，7Car<小七車觀點> 也會持續追蹤最新消息。