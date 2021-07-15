特企／岩寬生醫新品牌DECOY-艾珂伊　打造專屬移動迅瘦車

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岩寬生醫/DECOY-艾珂伊創辦人，陳槿唐執行長，北一女畢業，台大公衛學士、台大流行病學與預防醫學碩士等高學歷，在校成績優異的陳槿唐，不但曾在國際期刊發表過數篇研究論文，也曾偕同撰寫德國拜耳藥廠在台灣執行的全台癌症研究案的研究計畫書，更獲得台大黑客松企業獎冠軍，並與台大教授合著書籍「大數據之醫療運用與人文反省」，畢業後在長庚醫院擔任國際研發專案經理，負責院方與美國國衛院合作的全球流感疫苗研究案，並於2018年成立岩寬生醫有限公司。



