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超速事故頻傳　交通部擬台 64 線八里出口匝道提前降速與增加測速照相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-15 14:55:40

台 64 線昨(14) 日上午於西行八里出口匝道發生連環事故，造成人員死亡或輕傷。交通部表示，該事故的肇事主因疑似為後方駕駛砂石車超速，且未注意前方排隊下匝道車輛而直接衝撞前方所致。

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交通部公路總局指出，因銜接台 61 線工程需要，台 64 線西行八里至終點台北港路段因辦理新設匝道需封閉 2 個月的時間，因此所有行經車輛皆須提前於八里出口匝道下橋離開快速公路。橋下因緊鄰八里區重要幹道中華路(台15線)路口，因此設有紅綠燈號誌管制，出口車輛皆須透過號誌管制依序駛離，車禍事故遭後方追撞車輛即為排隊依序下橋之車輛。

依據新北市警察局提供資料，台 64 線西行自觀音山隧道出口至台北港端從 109 年起雖僅發生兩起 A2 事故，14 日發生的事故可以說是這個路段近年最嚴重的一次，事故肇事原因皆與超速及駕駛未注意車前狀況為主，追撞因八里出口號誌管制依序排隊之車陣，而且 A2 以上較為嚴重事故皆為大型車輛，顯見這個路段的大型車輛超速駕駛行為頻繁。另外該路段因為緊鄰台北港，大型車輛本就較多，目前也僅有觀音山隧道出口設置有一組固定式測速照相，又因鄰近出口皆為下坡路段，車輛超速行駛造成事故的風險相對較高，衍生之傷害也更為嚴重。

因此為改善超速之情形，公路總局表示目前該路段已納入辦理中的瓶頸路段改善策略研究案中評估改善對策，將與新北市警察局共同研議增設速度管理措施與提前降速等之可行性，並且商請警察單位與監理單位增加移動測速與聯合稽查頻率。呼籲駕駛人務必遵守行車速限，與前車保持安全距離，注意車輛周圍狀況，才是保護自己與他人平安的最佳對策。

八里出口匝道緊鄰重要幹道中華路(台15線)路口，因此設有紅綠燈號誌管制，出口車輛皆須透過號誌管制依序駛離，14 日發生車禍事故遭後方追撞車輛即為排隊依序下橋之車輛。
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