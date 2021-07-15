預定今年秋季發表　第三代 Toyota Tundra 將導入全景電動天窗

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Toyota 自今年 5 月起便開始陸續釋出關於第三代大改款 Tundra 的消息，從外觀上來看，第三代 Tundra 採用較現行第二代車款更粗獷的車頭造型設計，LED 頭燈組具備線條剛硬的造型，水箱護罩中央有斗大的 TOYOTA 字樣，正上方安裝依據美國法規設置的 3 個黃色 LED 燈組，顯見此車寬度超過 80 英吋 (約 2,032mm)。保險桿下方也設有 LED 照明燈，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，肌肉霸氣感相當十足。
動力配置方面，由於第三代 Tundra 採用 Toyota GA-F 平台打造，近期剛剛發表的全新 Land Cruiser 也採用相同平台，研判兩者有望共用動力系統，以 3.5L 汽油 V6 雙渦輪增壓引擎作為銷售主力，搭配 Direct Shift-10AT 十速自排變速箱，可發揮 415ps 最大馬力及 650Nm 峰值扭力。
Tundra 車系誕生於 1999 年，成為繼 T100 後該廠第二款全尺寸皮卡，也是第一款在北美生產的日系全尺寸皮卡，初期在美國印第安納州 Princeton 廠製造，2008 年後全數遷移至美國德州 San Antonio 廠製造。Tundra 車系也衍生出全尺寸 SUV 產品 Sequoia，滿足北美消費者的需求。7Car<小七車觀點>將持續追蹤關於第三代 Tundra 的最新消息，敬請鎖定。