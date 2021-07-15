新台幣 148.9 萬起、三個等級　全新小改款 Kia Stinger 正式在台上市

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台灣森那美起亞總裁李昌益正式宣布小改款 Kia Stinger 正式在台上市。Kia Stinger 首度於 2017 年北美車展首演，並於 2020 年 8 月宣布推出中期改款車型。新款 Kia Stinger 外觀上提供全新設計的 18 吋或 19 吋鋁圈，車頭採用全新設計的 LED 日行燈，新的燈組在熄滅時採用漸進方式呈現，視覺上更為滑順漂亮，科技感受更為濃厚。車尾的 LED 刀鋒造型尾燈後貫穿全車，組辨識度更高。
升級後的 Stinger 內裝鋪陳保持不變，同樣採用駕駛導向設計中控台和可乘載 5 名乘客的舒適空間，並且提供全新的氣氛照明系統提升座艙氛圍。三幅式方向盤下部採用新式的金屬飾板點綴，而內後視鏡現在是無框的，提高視覺現代感並加強後方視野。小改款後多媒體系統螢幕維持 8 吋的配置，並提供 Apple CarPlay、Android Auto 無線連結功能。此外，Stinger 全車系標配引擎遙控啟閉系統，可預先發動車輛暖車冷房。
安全表現上全車系標配 Level 2 智慧駕駛輔助功能，包含 SCC 全速域智慧巡航控制系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助與 7 具安全輔助氣囊。此外，2.0 GT-Line/3.3 GT AWD車型，更具備 BVM 盲區顯影輔助系統，系統將透過 7 吋顯示幕投射攝影機後方的畫面，進一步提升安全性。
動力表現上，2.0 升車型擁有 255ps/6,200rpm 最大馬力與 36kgm/1,400~4,000rpm 最大扭力；3.3 升車型最大馬力可達 366ps/6,000rpm，最大扭力更達 52kgm/1,300~4,500rpm，並新增 Launch control 起步衝刺功能，同時搭載 Smart 智慧、ECO 節能、Comfort 舒適、Sport 運動、Sport+ 運動共計五種行車模式。
Kia 近年來大量網羅歐洲車廠技術人才已經展現出相當成熟的產品表現，而 Stinger 四門轎跑本身的定位與價格雖然無法向一般大眾靠攏，但其結合品牌性能技術於一身，同時加入更豐富的配備應用，同樣有實質性象徵存在。