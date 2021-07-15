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新台幣 315 萬元起　BMW 4 Series Convertible (G23) 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-15 17:55:40

BMW 總代理汎德繼今年 3/29 展開全新大改款 G23 4 Series Convertible 接單作業後，今日 7/15 宣布正式上市，引進 430i M Sport 單一編成，建議售價與接單售價同為新台幣 315 萬元起，預計今年 8 月開始交車。

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BMW 4 Series Convertible 首次於 2020 年 9 月亮相，在外觀上承襲了雙門硬頂車型的設計手法，車頭新式的雙腎型水箱護罩最為車迷之間討論，面積相當廣大、醒目。然而 BMW 針對敞蓬設定而特別研發專屬的車體結構，提供足夠的抗扭曲剛性，也採用剛性不遜於過去硬頂的全新纖維材質軟頂，重量較前一代降低 40%。

內裝部分，4 Series Convertible 採用駕駛導向中控台設計，標準配置 SensaTec 人造皮革材質包覆，另可以選擇 Vernasca 皮革。而 BMW 最新的 iDrive 7.0 駕駛介面也同樣應用其中，並依照車型不同搭載 8.8 吋多媒體系統螢幕、5.1 吋數位儀表板，高階車型則升級 12.3 吋數位儀表板與 10.25 吋多媒體系統螢幕，且支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto。另外 4 Series 也提供了加大 70% 投影面積的 HUD 抬頭顯示器，可提供駕駛 3D 環繞的投射效果。酬載機能方面，4 Series Convertible 在關蓬狀態具備 385 公升的行李廂置物空間，若開蓬收折入行李廂後則剩下 300 公升。

動力配置方面，汎德引進的 430i 採用 2.0L 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，提供 258 匹最大馬力及 400 牛頓米最大扭力，0-100km/h 加速需要 6.2 秒 ( 430i Coupe 為 5.8 秒)。

現行販售的 G22/G23 屬於 4 Series 第二世代車型，顛翻以往印象的外觀設計最廣為車迷討論。而硬頂版本自去年底發表之後備受國內消費者喜愛，這次敞篷版本也與海外市場同時間販售，不難看出敞篷車在豪華品牌市場當中有絕對性的魅力所在。

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