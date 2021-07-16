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8/15 前下訂享新台幣 119.8 萬元起優惠價　全新第五代 Volkswagen Caddy Maxi 新台幣 12

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-16 12:55:40



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台灣福斯商旅今日 7/16 以線上直播的方式發表第五代 Caddy Maxi 車系，引進編成與建議售價分別是 TSI Life (新台幣 122.8 萬元起) 及 TDI Life (新台幣 132.8 萬元起)，凡於 8/15 前下訂並在今年 12/31 交車者，即可享「上市心動價」，TSI Life 為新台幣 119.8 萬元起，TDI Life 則為新台幣 128.8 萬元起。

外觀方面全新第五代 Caddy Maxi 擁有新世代 Volkswagen 家族化的造型，頭尾燈均採用 LED 光源，足踏 215/55R17 胎圈組，車色提供古銅金、晴空藍、璀璨銀、漠地棕、鋼琴紅、星空藍及鏡色灰共 7 款金屬漆，加上屬於珍珠漆的珍珠黑，以及素色漆的香草白，合計達 9 種選擇。尺碼部分，Caddy Maxi 的車身長寬高為 4,853x1,855x1,836 (mm)，軸距則為 2,970mm。

內裝方面，Caddy Maxi 採用七人座設定，配備全新設計的儀錶及觸控式中控台，排檔桿採用線傳式設計，手煞車採用按鍵式設計且支援 Auto-Hold，第二排座椅可調整傾斜角度，第三排兩張獨立座椅可支援單座傾倒與拆卸功能，第二排及第三排均享有獨立的空調出風口，置物空間最高可達到 3,105 公升。

配備方面，Caddy Maxi 配置 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，帶來 Lane Assist 車道維持及偏移警示系統 (含修正輔助功能) 等機能，也搭載 Air Care Climatronic 雙區電子恆溫空調系統。

動力配置方面，TSI Life 車型採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 4,500~6,000rpm 間可輸出 114ps 最大馬力，於 1,750~3,000rpm 間可輸出 220Nm 峰值扭力；TDI Life 車型採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 320Nm 峰值扭力，全車系搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動。

底盤方面，第五代 Caddy Maxi 採用 Volkswagen 集團新世代 MQB 模組化轎式底盤，後懸吊採用圈狀彈簧設定，而非商用車常見的葉片彈簧式設計，預料可改善其行路品質。

國內以 LCV 輕型商用車衍生而來的進口 MPV 車款，近年來以 Volkswagen Caddy 車系為大宗，隨著 Citroën Berlingo、Peugeot Rifter 及 Ford Tourneo Connect 等車款陸續加入，提供消費者更多樣化的選擇，如今 Caddy 以最新世代之姿登場，將更多科技導入，後續的市場發展值得關注。

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