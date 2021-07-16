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120萬身心障礙者　遲未被明確列入疫苗優先施對象

120萬身心障礙者　遲未被明確列入疫苗優先施對象
120萬身心障礙者　遲未被明確列入疫苗優先施對象

健康醫療網

2021-07-16 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】依現行資料統計，目前世界各國多有將身心障礙者納入新冠狀肺炎疫苗優先施打對象，包括：奧地利、德國、法國等，美國由各州自行決定施打順序，目前至少14州排入「第一順位」中，日本則以「行政區」來授權各區自行決定與推動，也看見將身心障礙者匡列在優先施打名單。脊髓損傷社會福利基金會董事長林進興表示，根據109年統計我國領有身心障礙手冊的身心障礙者共計約有120萬人，但至今仍未被完全（僅部份）列入優先施打名單。

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身心障礙者接觸感染源機率相對高  衛生清潔與輔具消毒不易

脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬表示，如果從接觸感染源來看，傷友或身心障礙者往往比一般人更容易碰觸外在的物品或設備，如：手推動輪椅、移位導尿、視障者依賴碰觸等。同時，在事後的清潔與消毒上對比起一般人而言更是困難，多數傷友或身心障礙者回到家裡是無法立即進行清潔的，還需先進行輔具移位、換衣動作（與床的接觸）、衛生清潔等都會在尚未進行消毒前，即可能已經將病毒帶進家中，增加了感染的風險。

免疫力弱於一般人  感染後易轉為重症

社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會理事長陳善修指出，依據聯合國對各國身心障礙者的健康狀況調查，身心障礙者無論生心理，乃至於免疫力均較正常人提早衰退，故容易罹患疾病或受病毒感染；以脊髓損傷者為例，一旦受傷，96％屬中、重度以上多重障礙，需以輪椅代步，於是伴隨壓(褥)瘡、泌尿道感染、自主神經失調等病痛，需時常至醫院看病。



僅重大傷病列在施打第九類  並非所有身心障礙者能領有

中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘建議，中央疫情指揮中心、衛生福利部疾病管制署考量身心障礙多元性與複雜性，參照「國際殘疾聯盟」的報告，將國內COVID-19疫苗公費接種對象第9類及第10類擴大將領有身心障礙證明納入，以及50歲以下持有醫生診斷可證明「增加感染及疾病嚴重風險」之族群納入，以全面保障身心障礙者家庭與社會大眾的健康權。



資料來源：健康醫療網 120萬身心障礙者　遲未被明確列入疫苗優先施對象

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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