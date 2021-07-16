我是廣告 請繼續往下閱讀
脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬表示，如果從接觸感染源來看，傷友或身心障礙者往往比一般人更容易碰觸外在的物品或設備，如：手推動輪椅、移位導尿、視障者依賴碰觸等。同時，在事後的清潔與消毒上對比起一般人而言更是困難，多數傷友或身心障礙者回到家裡是無法立即進行清潔的，還需先進行輔具移位、換衣動作（與床的接觸）、衛生清潔等都會在尚未進行消毒前，即可能已經將病毒帶進家中，增加了感染的風險。
免疫力弱於一般人 感染後易轉為重症
社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會理事長陳善修指出，依據聯合國對各國身心障礙者的健康狀況調查，身心障礙者無論生心理，乃至於免疫力均較正常人提早衰退，故容易罹患疾病或受病毒感染；以脊髓損傷者為例，一旦受傷，96％屬中、重度以上多重障礙，需以輪椅代步，於是伴隨壓(褥)瘡、泌尿道感染、自主神經失調等病痛，需時常至醫院看病。
僅重大傷病列在施打第九類 並非所有身心障礙者能領有
中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘建議，中央疫情指揮中心、衛生福利部疾病管制署考量身心障礙多元性與複雜性，參照「國際殘疾聯盟」的報告，將國內COVID-19疫苗公費接種對象第9類及第10類擴大將領有身心障礙證明納入，以及50歲以下持有醫生診斷可證明「增加感染及疾病嚴重風險」之族群納入，以全面保障身心障礙者家庭與社會大眾的健康權。
資料來源：健康醫療網 120萬身心障礙者 遲未被明確列入疫苗優先施對象
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊