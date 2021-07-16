純正美式性能越野貨卡　2020 Ford F-150 Raptor 實拍

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F-150 Raptor 為 Ford Performance 部門專屬調教的運動化車型，車身比普通 F-150 寬上 6 吋來增加越野能力的穩定性，同時調整前葉子板等外型細節，並配備雙邊雙出排氣管系統。 ，懸吊避震系統也重新修改過來提升旅途間的舒適性，當然加寬的輪拱與 17 吋鋁合金鋼圈搭載新世代專為越野地形設計的 BFGoodrich All-Terrain KO2 輪胎，在在都加強越野性能的水準。
全 LED 前大燈方正帶點曲線的設計相當搶眼。
碩大的 FORD 字樣相當有霸氣感，更是成為許多福特休旅車主效仿的改裝品項。
水箱罩上方有車寬超過 80 吋(約2,032mm)的三眼式警示燈。
Raptor 車型專屬搭載 17 吋鋁合金鋼圈與專為越野地形設計的 BFGoodrich All-Terrain KO2 輪胎。
貨斗尾門下掀之後，亦能透過內部的折疊腳踏機構輕鬆上下車。
內裝部分，維持粗獷大氣而實用的美式 Pick-Up 作風，方向盤上方還具有 12 點鐘指示。在 2019 年式之後的 F-150 Raptor 全數換上 Recaro 出品的跑車座椅，上方也有 Raptor 的刺繡，提供更強大的支撐與包覆表現，搭配碳纖維飾板營造運動氛圍。配備方面，該車選擇了原廠代號 802A Equipment Pkg. 套件，因此具有盲點警示、車床 LED 燈、360 度環景、拖車剎車裝置、電熱椅、電動踏板附記憶、同色烤漆電動電熱可折後視鏡附 LED 燈眉、8 吋 LCD SYNC 3 螢幕、環艙照明、前 10 向冷暖電動座椅、電動電熱可調方向盤附記憶...等舒適性豪華配備。至於 ADAS 部分同樣是選配，如主動式定速附防撞警示、車道偏移警示等都能夠在此車上見到。
F-150 Raptor 同時也有六種預設的駕駛模式來調整 動力總成、傳動系統、牽引力控制系統、ABS 與 AdvanceTrac 先進式電子車身動態穩定系統: Normal 普通模式於每天正常行駛狀況下使用、Street 街道模式則性能稍微提高於道路行駛的狀況下使用、Weather天氣模式則是在雨天、下雪或是結冰路面行駛、Mud and Sand 模式則是於泥土與沙地上行駛使用、Baja 模式則是在沙漠上高速行駛使用，最後 Rock 模式則是於低速攀岩越野時候所使用。
Recaro 出品的跑車座椅上方有 Raptor 的刺繡，並提供更強大的支撐與包覆表現。
超過 133 英吋 (約 3378mm) 的軸距造就寬大無比的後座乘坐空間。
美規車常見的密碼鎖也不例外出現在上面。
動力方面 F-150 Raptor 搭載 3.5 EcoBoost 雙渦輪增壓 V6 引擎與 10 速自動變速箱，具備 450hp / 5,850 rpm 最大馬力以及 70.5kgm / 3,000 rpm (510lb-ft) 最大扭力，並且換上功率更大的冷卻風扇，以確保在激烈越野或者奔馳時能有效控制引擎系統的工作溫度。
Ford F-Series 系列的車款長年以來受到北美消費者的愛戴，提供相當豐富多元的車款供消費者選擇。Raptor 車型的誕生不外乎就是因應休閒遊憩的興起所推出的越野性能車款，雖然同樣披著貨車的外形，但裡裡外外都更強調駕駛的操駕樂趣，無疑是在休旅或者貨卡市場當中最顯個人魅力的存在。