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夏季炎熱食物中毒風險增　專家提醒避免把細菌吃下肚

夏季炎熱食物中毒風險增　專家提醒避免把細菌吃下肚
夏季炎熱食物中毒風險增　專家提醒避免把細菌吃下肚

健康醫療網

2021-07-19 15:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】炎炎夏日，食物保存相當重要，不要讓美食變質之後弄壞肚子，傷害健康。衛生福利部南投醫院營養師提醒，不管是便當等正餐或是蛋糕飲料等點心，都要留意衛生及保存問題，保存不當容易導致細菌滋生，甚至食物中毒，對健康造成危害。

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食品中毒　常見症狀有這些

依據食藥署資料指出，常造成食品中毒的主要致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。常見的食品中毒症狀包括，腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候甚至會伴隨血便或膿便。

不過，不一定所有的症狀都會同時發生，依患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。

預防食品中毒　9大事項要注意 

尤其抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡；一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。

蔡玉思營養師提出九點建議，以避免炎夏中避免把細菌吃下肚：

1、盡量不要放在室溫下超過兩小時，放冰箱時也要注意避免生熟食交叉污染。

2、維持良好衛生環境。

3、食物冷藏及冷凍環境都應維持乾淨且定期清潔。

4、食物冷藏時應將熟食放於最上層，生食放於下層，以避免交叉污染。

5、儘量不要買涼拌食物、加工後放置較長時間的食物。

6、剩的食物一定要及時放入冰箱保存，高溫加熱後再食用。

7、食品買回來後應該儘快烹調，生的食品原料愈快處理愈好，熟食也要趕快食用。

8、確保烹調的海產食物須經過100℃煮沸充分加熱避免生食。

9、煮熟的食物必須保存於夠高的溫度（高於60度），否則即須迅速冷藏至5度以下，以抑制微生物的生長。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 夏季炎熱食物中毒風險增　專家提醒避免把細菌吃下肚

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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