心房顫動極易腦中風！醫：三高族等注意脈搏早檢查。

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郭志東醫師指出，心臟平時如幫浦不斷收縮，以將血液傳送至身體各處，當出現問題時就有可能使得節奏出現混亂，形成心房顫動，呈現不斷抖動的情況，此時就容易出現亂流、形成血塊，血塊從中流出堵塞至各個器官的血管形成血栓，就有可能導致該器官受損、甚至中風。
例如腦血管出現栓塞就會出現腦中風、卡住腎臟血管就容易出現腎衰竭、發生在下肢血管就可能出現間歇性跛行。當中又以腦中風最為常見也最為危險，約佔腦中風主要原因的20%，甚至更高。
心房顫動引中風機率，會和各風險因素不斷加乘。
郭志東醫師表示，心房顫動的主要因素包括了遺傳、年紀，以及三高、糖尿病使得血管退化的慢性病，而曾發生過心肌梗塞等心臟衰竭、功能異常者也是高風險族群之一。一般而言多為60歲以上年長者，年輕人較少，但還是有可能發生。
醫師提醒，中風的機率一般沒有任何疾病、身體健康良好的族群也會有可能，以一般男性而言每年約增加0~2%。但心房顫動形成中風的機率，和其他慢性疾病等因素一樣會不斷加乘，若有心房顫動、糖尿病、三高等慢性病者，每年會以6~10%的機率增加。
防心房顫動引中風，如何觀察症狀？
郭志東醫師表示，心房顫動一般而言不易觀察，但也並非無法從日常檢視，平常可觀察心悸、胸悶等症狀，不過糖尿病族群，常會有交感神經相較遲鈍的情況，可能有不易感受到心悸的情況，需多加留意。
另外，也可以注意脈搏的節奏，特別是在胸悶、心悸時更可多加觀察。假設一般脈搏的節奏為「咚咚，咚咚，咚咚」規律地進行，心房顫動會呈現非常不規律、亂無章法的節奏，例如「咚，咚咚，咚，咚咚咚，咚咚」，若測量這類型沒有節奏感的脈搏，很有可能就是心房顫動正在發生，建議盡早就醫為佳。
郭志東醫師建議，平時可以靠測量脈搏自我檢視，但不宜完全仰賴此方法，最好的方式還是定期做健康檢查，照心電圖看是否有心臟方面的問題，包括心房顫動，如此才是最好的方法。
心房顫動有哪些治療方式？
郭志東醫師指出，心房顫動治療方式主要包括調回節律、降低心率、避免凝血三大方向進行。透過藥物或電燒等積極手段，可將心跳節奏調整回正常。若患者已經有心房顫動的問題，且無法透過前述的治療方式調整，治療上通常便會退而求其次，將心跳速度變慢至約80下以下，避免心跳速度較快較容易形成血栓。而服用抗凝血劑避免凝血，可降低血栓形成的風險，如此即便有出現心房顫動，一般而言也較不易形成血栓造成中風。治療方式因人而異，應與醫師多加討論，找出適合的方式。
防心房顫動引中風，定期檢查有疑慮早就醫！
預防心房顫動，醫師建議應保持運動習慣，每週４次，總計達150分鐘的中強度運動。飲食上也應多攝取蔬菜、水果等有益心臟健康的食物。除此之外也應保持良好的體重，並避免抽菸。若有三高、糖尿病等慢性病者，則應定期作健康檢查，包括控制好原來的病情，以及檢察是否有心房顫動的問題。如有發現心房顫動，早期用藥多數患者可持續維持、甚至調整回正常的心跳，不必持續服用藥物治療，呼籲民眾多加留意。