貧血別亂補，婦亂補鐵成肝硬化！醫教正確改善３觀念。

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洪暐傑醫師指出，貧血的問題可大可小，情況較輕者可能出現頭暈、疲倦、劇烈活動時會感覺到喘，嚴重時不動也會喘、甚至出現意識喪失、遲鈍等問題，也可能出現掉髮、指甲脆弱的情況，因為身體已出現平衡機制，降低較不重要之處的血流，以提供給重要器官。換個角度來看，若有不明掉髮、指甲脆弱者也建議可檢視是否有貧血的問題。
若身體長期處於嚴重貧血的狀態，無法正常運輸血氧，將可能導致各器官受損，包括腦部，腦受損、失智症的風險都將提高。而因血氧供應不足，心臟需要更加努力才有辦法供血，因此也心衰竭的可能性也非常高，因貧血所導致心衰竭在台灣為前四名，最嚴重的情況，也有可能造成死亡，不可輕忽。
貧血常見錯誤觀念二：補鐵、吃鴨血就好。
對於改善貧血，很多人認為頭暈就是貧血所引起的，而貧血就是因為缺血、缺鐵所引起的，這個時候就是應該要補鐵、吃鴨血。但其實頭暈、貧血病沒有那麼簡單，改善方式也不同。
洪暐傑醫師解釋，頭暈的原因有很多種，舉凡最常見的姿勢性低血壓、焦慮、情緒，或是管理平衡的內耳石脫落、移位所產生的「耳石脫落症」（良性陣發性姿勢性眩暈）等，絕大多數的頭暈原因不明，貧血也會出現頭暈，但頭暈未必就是貧血。
貧血的原因也非常多，未必就是缺血或缺鐵，例如肝腎功能不佳、月經出血過多、受傷嚴重出血、骨髓疾病、鉛中毒、大腸癌等，或是缺鐵、素食者容易出現維生素B12、葉酸等營養缺乏，以及台灣常見的地中海型貧血等。每種原因治療方式都不盡相同，未必就是缺鐵，錯誤的方法不但無法治療、改善問題，反而可能讓自己身陷健康損害甚至致命的危機當中。
貧血亂補鐵，婦血鐵沉著成肝硬化！
洪暐傑醫師舉例，以台灣最常見的地中海型貧血來說，這類型的貧血就不能補鐵，地中海型貧血患者體內的血球會不斷被破壞，但鐵質濃度其實並沒有不足，若不斷的補鐵，體內鐵質濃度會不斷上升，最終形成「血鐵沉著症」，將可能損壞體內各個器官，包括心臟、肝臟、腎臟等。
洪暐傑醫師也表示診間就曾遇過上述這樣的案例，一名婦人有嚴重地中海型貧血問題，不斷補鐵最終導致肝硬化。會發現這樣的問題，主要是因為先發現患者有肝硬化的問題，醫師追溯原因，發現患者肝臟鐵質沉積相當嚴重，再向前回溯鐵質過高的原因，才發現原來該名病患有嚴重地中海型貧血卻自行補鐵，導致出現嚴重的血鐵沉著症。
改善貧血防傷腦、心衰竭，３觀念是才是根本之道！
綜合前述來看，貧血不旦會對身體造成負擔，甚至也會帶來嚴重的危害，但原因又百百種，是個並非民眾可以自行改善的問題，因此洪暐傑醫師建議，平時若有觀察到自己的身體狀況不佳，且有出現相關症狀時，應盡早就醫檢查，確認是否有貧血問題，並了解貧血的原因為何，以利對症治療。