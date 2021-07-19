夏天也會心肌梗塞，致死率更高！不明胸痛、牙痛、喉嚨麻等速就醫。

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張釗監醫師表示，夏季和冬季的心肌梗塞，雖然季節不同，但原理相似，不論是冷或熱，最主要的關鍵就是在於「溫差」，且不只是天氣的溫差，也包括了室內外的「相對溫差」。
血管中因個人保養、風險因素等，多少會含有斑塊，隨著氣溫冷熱變化，富有彈性的血管收縮便容易使得斑塊脫落，形成心肌梗塞的風險。例如冬天從外回到家，又或是洗澡前後進出浴室。夏季則常見出現從冷氣房走出戶外，或從戶外回到冷氣房所形成的溫差。
值得注意的是，除了溫差以外，身體缺水、飲水不足也會有心肌梗塞的風險。這並非危言聳聽，張釗監醫師表示，身體若呈現缺水、甚至更嚴重進入脫水的狀態，血管內的血液呈現濃稠，自然也就有可能出現堵塞的情況，形成心肌梗塞。特別提醒工地工作者、外送人員等容易暴露在炎熱環境、飲水不足的族群留意。
心肌梗塞風險族群，年輕、健康也可能發生！
張釗監醫師也指出心肌梗塞的風險族群，包括了家族史、抽菸，或是高血壓、高血脂、高血糖、糖尿病等血管狀態不佳的慢性病族群，以及心臟衰竭、心臟病等心臟疾病。而年齡雖不可逆，但也是個風險因子，隨年齡老化男性到了45歲、女性到了55歲風險就會相對較高，壯年時期臨床來看男性的比例偏高，約10人當中有9位是男性，女性會相對較晚，主要是因為在更年期前有女性荷爾蒙的保護，進入更年期前後風險也會逐漸提高，與男性相當。
注意，年輕人也可能心肌梗塞！
需特別注意的是，心肌梗塞年輕人也有可能發生，原因在於包括了遺傳，也越來越常見各項風險因素出現於年輕人身上，特別是年輕族群飲食偏好西方飲食文化，高血脂的情形越來越常見，年輕曾有30歲左右發生心肌梗塞。
注意，沒有慢性病、身體健康也可能心肌梗塞！
另外，身體健康的族群也有心肌梗塞發生的可能，並非沒有三高、糖尿病等風險子，就完全與心肌梗塞絕緣。張釗監醫師表示，長期高度的壓力或瞬間高漲情緒等，也可能誘發心肌梗塞，就如同八點檔等影視劇情，氣起來、摀住胸口、下一秒就倒地不起了，又或者長期熬夜加班猝死的新聞消息等，提醒民眾多加留意。
夏季心肌梗塞致死率高３大原因。
張釗監醫師表示，夏季的心肌梗塞往往比冬季的還要更加危險、致死率更高，最主要的原因就是因為大部分的民眾往往認為心肌梗塞是冬天的事，又或者年輕人認為年長者才會有心肌梗塞，或身體健康者認為自己不會不會發生等，因此而忽略風險及症狀。
心肌梗塞危險徵兆，不明胸痛、牙痛等要小心！
和一般胸痛有何區別？
張釗監醫師提醒，防範心肌梗塞，民眾應清楚了解相關症狀，以及應對的方式。心肌梗塞最熟知的症狀就是胸悶、胸痛、呼吸困難等，心肌梗塞所出現的胸痛，和一般肌肉、筋膜等出現的疼痛有所不同，患者通常會無法指出確切的疼痛位置，且通常時間會不斷持續，臨床上長達半小時都有可能，且因為疼痛不適持續，也會出現冒冷汗的情況，若出現這些症狀就得多加小心。
胸悶、胸痛以外還有什麼症狀？
除了上述的典型症狀外，醫師也建議也可以觀察延伸性的疼痛與不適，包括了左肩、左手、左背、喉嚨、下巴、牙齦等，除了疼痛以外也可能出現痠、麻的情況，未必是疼痛，提醒民眾在胸痛、胸悶合併出現這些症狀時應提高警覺。
發現心肌梗塞前兆，速撥119求救，避免自行就醫！
發現心肌梗塞的前兆時，若曾有心肌梗塞者，醫師會開立硝化甘油隨身攜帶，應立即服用，若服用２次未獲改善，或是第一次發生心肌梗塞，張釗監醫師建議，不論是否確定都盡早前往醫院，以免誤判，錯過搶救的黃金時間。就醫方式建議撥打119求救，救護人員除了運送病患，也會實施心肌梗塞急救EMT，避免自行開車、騎車，因為若真為心肌梗塞，發作時發生車禍的可能性非常高，不僅會波及路人，對自己也可能釀成無法挽回的結果。
防範心肌梗塞，避免風險因子是根本之道！
張釗監醫師提醒，防範心肌梗塞除了了解如何自救，最重要的就是避免風險因子，遺傳、年齡不可逆，那麼平時至少應規律運動、良好作息、飲食均衡、充足飲水、適度疏壓、避免抽菸等，以避免心肌梗塞發生的可能。