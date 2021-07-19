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混打疫苗將成趨勢？安全有效嗎？W.H.O指危險？重症醫詳解

混打疫苗將成趨勢？安全有效嗎？W.H.O指危險？重症醫詳解
混打疫苗將成趨勢？安全有效嗎？W.H.O指危險？重症醫詳解

每日健康-每日都做得到的健康

2021-07-19 16:30:43

全球新冠疫苗目前普遍供不應求，學界開始陸續研究疫苗混打的消息。台灣現有疫苗選項包括AZ、莫德納，BNT疫苗近日也傳將進台灣，距國產疫苗問世也不遠，選項繁多，疫苗物資有限的情況下為早日達群體免疫，混打疫苗似乎也將可能是台灣未來接種的路線。是否有效？是否安全？民眾都在關注。

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混打疫苗W.H.O指危險？重症醫還原真相

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，近日出現類似「混打疫苗是危險的」說法及討論，原因可能是出自於世界衛生組織W.H.O專家Soumya Swaminathan的論述「It’s a little bit of a dangerous trend here. We are in a data-free, evidence-free zone as far as mix and match。」，而媒體下標題需精簡，因此僅納入當中的「危險趨勢」一詞，造成誤解。

還原Soumya Swaminathan的說法，若直接翻譯約為「在這點有些危險的趨勢。就混打而言，我們處於無數據、無證據的地帶。」危險的趨勢應指的是沒有足夠的數據能夠證明，而並非混打一事。因為就目前為止，國際期刊僅正是審裁通過２篇文獻，尚需更多研究報告來分析，包括是否危險，以及是否有用。

混打疫苗安全嗎？有效嗎？醫：現有研究普遍看好。

針對混打疫苗是否安全，黃軒醫師表示，以醫學的角度及現有的研究來看，混打疫苗部份副作用的機率確實可能上升，且對人體的影響也可能較大，但不至於到無法負荷的程度。至於民眾所擔心的血栓、猝死等罕見不良反應，則無提升的趨勢。

黃軒醫師表示，在國際具影響力的國際期刊柳葉刀 ( Lancet )，於2021/05/29正式發表AZ+BNT疫苗研究論文，探討「原性反應及副作用」的研究數據顯示，混打疫苗者較常見有發燒的副作用，但其他副作用如發冷、疲勞、頭痛、關節痛、不舒服和肌肉酸痛等則沒有差別。研究人員對此事認為可能和研究對象皆大於50歲，以及原反應較強有關。

至於混打疫苗是否能有效對抗新冠病毒，黃軒醫師則表示，已發表於柳葉刀期刊的預印文章顯示，不論是先接種AZ再施打BNT，或是先施打BNT再施打AZ，能提升提升保護能力以及同時具有安全性。

除了正式發表的國際期刊外，也有不少尚未正式經過國際期刊發表的研究，認為混打是有利的趨勢，將有助提升較高的保護力及兼顧安全性。雖未正式於國際期刊正式發表，但也具有一定的參考價值。

混打疫苗將可能成趨勢。能打就打為現階段方針！

黃軒醫師表示，包括台灣，各國施打疫苗的方式未來皆有可能往混打疫苗發展，不論是AZ、莫德納、BNT疫苗，不論是mRNA疫苗或腺病毒疫苗，即便種類不同，以現有研究來看也如同一手拿劍、一手拿槍一樣能達守護健康的目的，甚至更強，接下來就持續關注更多醫學研究釋出，可多加關注。

也提醒民眾在現況面對疫苗應有正確的觀念，以CDC中央疫情指揮中心為主，以各界醫學、科學專家為輔，避免存在不正確的觀念。雖然各疫苗皆有副作用及罕見不良反應的可能，但民眾所關心的猝死絕大多數與疫苗沒有直接關聯，比起施打疫苗是否會死亡，更需注意施打疫苗這段時間有什麼因素會構成死亡，例如自行中斷藥物、熱衰竭等眾多因素。

各疫苗對人體對抗新冠病毒皆有一定程度的高度保護力，提醒民眾在能施打疫苗時務必盡早施打，在施打前留意自身狀況，若有慢性病等疑慮先與醫師確認，施打後也持續注意身體狀況，如有「一疲、二發、四疼痛」（疲勞、發燒、發寒、頭痛、注射點疼痛、關節疼痛、肌肉疼痛）以外症狀，或極度不適、如胸悶、胸痛等，應盡早與接種單位聯繫。

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