COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國江西傳化工廠氣體外洩　逾50居民送醫

▲江西贛州一處化工廠日前傳出氣體外洩，附近多位居民感到身體不適送醫，附近農地的作物也枯萎變黃。（圖／翻攝自新浪視頻）
▲江西贛州一處化工廠日前傳出氣體外洩，附近多位居民感到身體不適送醫，附近農地的作物也枯萎變黃。（圖／翻攝自新浪視頻）

中央社

2021-07-19 19:02:57

（中央社台北19日電）中國大陸再傳大型工安事件，江西贛州一間化學工廠16日傳出不明氣體外洩，當地超過50名居民因吸入氣體而頭暈、噁心，送醫救治。此外，當地正值早稻收割期，大量農作物疑似因污染而乾枯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據封面新聞、極目新聞報導，這起工安事件發生在16日，江西省贛州市會昌縣一處化學工廠發生爆炸，冒出濃濃黑煙，隨後鄰近的半崗村瀰漫一股惡臭，疑似工廠的氣體洩漏，超過50人吸入後不適，甚至有人當場昏倒。

報導指出，會昌縣人民醫院的工作人員表示，16至18日間，院方收容多名吸入有毒刺激性氣體的病人，大多數的人已出院，具體病情與氣體仍在檢驗中，不方便透露；當地政府相關人員雖證實確有刺激性氣體外洩，但對於事件的詳情三緘其口。

報導引述陪同親友就醫的李姓村民表示，直到18日下午，仍有9名民眾在醫院接受檢查、治療，其中有3、4人的症狀較嚴重，嘴巴、喉嚨處出現潰瘍。

報導稱，根據住院村民的病歷資料顯示，是二氧化硫及刺激性氣體中毒。

除了居民受傷，會昌縣正值早稻收割期，當地有400多畝的農作物還來不及採收，暴露在不明氣體中，已發生程度不一的乾枯情形。一名農戶表示，「現在村裡種的菜別說賣，現在送人也沒人敢要了，自己都不敢吃了」。

報導揭露，當地鄰近化學工廠園區，時常傳出惡臭，村民稱「平常經常有異味從工業園傳來，我們有擔心但沒有辦法，沒想到這次把人都暈倒了」。

當地居民更稱，除此這次的氣體外洩，當地化學工廠園區過去兩週也曾發生兩起爆炸事件，一次是甲烷爆炸，另一次是設備爆炸。

一名居民受訪時稱，發生甲烷爆炸後，自家30畝馬上就要成熟的稻穀受到影響全部枯黃，目前正在與當地政府協商損失補償。

報道指出，發生爆炸與氣體外洩的化學工廠是去年10月12日標得園區土地後興建的新工廠，爆炸之後已被政府部門勒令停工。

報導引述半崗村村支書說，村中自來水未受污染，可以飲用，田裡沒有受損的菜，環保部門正鑑定是否可食用。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100719

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
10.28%89.72%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.98%24.02%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.26%51.74%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83%17%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀