中國江西傳化工廠氣體外洩　逾50居民送醫

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報導指出，會昌縣人民醫院的工作人員表示，16至18日間，院方收容多名吸入有毒刺激性氣體的病人，大多數的人已出院，具體病情與氣體仍在檢驗中，不方便透露；當地政府相關人員雖證實確有刺激性氣體外洩，但對於事件的詳情三緘其口。
報導引述陪同親友就醫的李姓村民表示，直到18日下午，仍有9名民眾在醫院接受檢查、治療，其中有3、4人的症狀較嚴重，嘴巴、喉嚨處出現潰瘍。
報導稱，根據住院村民的病歷資料顯示，是二氧化硫及刺激性氣體中毒。
除了居民受傷，會昌縣正值早稻收割期，當地有400多畝的農作物還來不及採收，暴露在不明氣體中，已發生程度不一的乾枯情形。一名農戶表示，「現在村裡種的菜別說賣，現在送人也沒人敢要了，自己都不敢吃了」。
報導揭露，當地鄰近化學工廠園區，時常傳出惡臭，村民稱「平常經常有異味從工業園傳來，我們有擔心但沒有辦法，沒想到這次把人都暈倒了」。
當地居民更稱，除此這次的氣體外洩，當地化學工廠園區過去兩週也曾發生兩起爆炸事件，一次是甲烷爆炸，另一次是設備爆炸。
一名居民受訪時稱，發生甲烷爆炸後，自家30畝馬上就要成熟的稻穀受到影響全部枯黃，目前正在與當地政府協商損失補償。
報道指出，發生爆炸與氣體外洩的化學工廠是去年10月12日標得園區土地後興建的新工廠，爆炸之後已被政府部門勒令停工。
報導引述半崗村村支書說，村中自來水未受污染，可以飲用，田裡沒有受損的菜，環保部門正鑑定是否可食用。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100719