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你家冰箱也該有！居家料理必備食材、即食包，讓你一秒變廚神

你家冰箱也該有！居家料理必備食材、即食包，讓你一秒變廚神
你家冰箱也該有！居家料理必備食材、即食包，讓你一秒變廚神

ReadyGo

2021-07-21 00:30:21

三級警戒以來，為了減少外出採買染疫的風險，居家料理、即食包、冷凍食品成為多數人的選擇，不只重視營養健康，食材的新鮮和料理方式也很重要，ReadyGo今天要向大家推薦幾個這段期間內熱銷的居家料理包及食材，廚藝不佳也能駕輕就熟！

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養身魚組

獨門專利生態養殖技術，培育出高營養價值、肉質緊實鮮嫩的褐藻健康鱸魚，打破野生魚較好吃的迷思，不論是用蒜頭、藥膳、薑黃、番茄熬煮成魚湯，還是乾煎佐以味噌、黑胡椒、泰式調味，都養生又美味。符合HACCP衛生管理評鑑，商品皆採高規格品質全程控管並有效維持環境清潔，從產地到餐桌讓消費者能以最方便的方式享用到健康的鱻食美味，吃到的不只是安心更是放心。

《立馬下單去》

圖/Hi-Q鱻食

圖/Hi-Q鱻食

清燉牛筋肉片湯

疫情期間不能去台南喝牛肉湯沒關係，動動手指在家一樣可以品嚐！使用美國安格斯牛，特別挑選牛筋部位，擁有豐富的膠質，牛筋香軟滑嫩，入口即化，簡單加熱後就可以上桌，身為湯桶一次至少可以喝兩碗這清甜的牛肉湯！

《立馬下單去》

即食湯品-清燉牛筋肉片湯
即食湯品-清燉牛筋肉片湯
圖/鮮拾

松葉蟹鉗送鮭魚片

日本三大蟹王之一的松葉蟹，肉質甜美鮮嫩，且已去除部分蟹殼，所以方便食用，加熱後不需要太多調味即可享用，品嘗食物原味的甜美，也適合鍋物料理，現在還贈送居家必備食材特選智利鮭魚片呢！

《立馬下單去》

圖/鮮拾

鮮魚撈片

來自臺灣東部花蓮太平洋海域的野生漁獲，從產地的捕獲、處理、真空包裝到低溫冷凍，在24 小時內完成，留住最新鮮的美味，是乾煎、紅燒、清蒸、煮湯都必備的居家料理食材。

《立馬下單去》

圖/KKDAY

雪花牛肉片

取自牛隻沙朗前段，牛隻皆餵飼台灣生產之高梁、啤酒粕、牧草、紅蘿蔔及毛豆等，依照不同時節給予台灣在地農作物，以在地作物肥育高品質的台灣牛肉。只要將肉片輕涮3-4秒，呈粉嫩色澤，鮮甜滋味最能展現台灣牛肉的鮮Q嫩。

《立馬下單去》

【和牧】牛雪花清燙火鍋片 台灣牛
【和牧】牛雪花清燙火鍋片 台灣牛
圖/鮮拾

防疫期間你是否也提升了不少廚藝技能呢？動動手指，下單去，你也可以輕鬆變廚神！



原文出處 : ReadyGo 你家冰箱也該有！居家料理必備食材、即食包，讓你一秒變廚神

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