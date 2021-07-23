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男女常用表情符號差很大？「它」榮登兩性最愛第一名

▲ 表情符號的出現意味著我們可以在網路上更有效地表達自己的情感。(圖/截取自Shutterstock)
▲ 表情符號的出現意味著我們可以在網路上更有效地表達自己的情感。(圖/截取自Shutterstock)

The China Post/綜合報導

2021-07-23 23:24:00

根據The China Post報導，表情符號的出現意味著我們可以在網路上更有效地表達自己的情感，但隨著時代變遷，新一代網路文化和表情符號是越來越難捉摸了。

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Adobe 字體設計師兼開發人員保羅・杭特（Paul D. Hunt）近期針對7,000名來自美國、英國、德國、法國、澳洲和南韓等國家的人民進行調查，試圖了解他們的表情符號使用習慣，而杭特近日也發表了「2021全球表情符號使用趨勢報告」。

報告發表於7月15日，剛好兩天後就是「世界表情符號日」（World Emoji Day），報告內容非常豐富，主要探討了人們對於表情符號的認知與使用習慣。

報告點出，原來普羅大眾不分男女，最喜歡的表情符號是「喜極而泣」 （😂）。另外，據報導，有88% 的受訪者表示，如果對方在談話中使用表情符號，那麼他們也會更容易同理對方。其中，有89%的女性受訪者和87%的男性受訪者都這麼認為。

▲受訪者票選出的五大最喜歡用的表情符號。(圖/截取自2021全球表情符號使用趨勢報告/網頁)
▲受訪者票選出的五大最習慣用的表情符號。(圖/截取自2021全球表情符號使用趨勢報告/網頁)
杭特在部落格裡提到：「表情符號能幫助我們更深入了解簡訊背後的情感，這就是表情符號厲害之處。」

報告也指出，相較於電話交流和面對面交流，有超過一半的受訪者更願意通過表情符號表達情感，可見表情符號在現代人的社交行為中扮演著「情感傳遞者」的重要角色。

不僅如此，現代人要討個好姻緣也要用對表情符號才行！

報告顯示，表情符號倘若用錯了，可能會讓曖昧對象避之唯恐不及。

杭特在部落格裡表示：「因為不是面對面交流，所以就連原本魅力四射的人也很容易看起來很奇怪或很尷尬。」

「一個簡單的表情符號能讓我們更容易表達自己，而且還能在對話中展現自己的個性。」

報告指出，跟曖昧對象聊天時，切勿使用茄子（🍆）、水蜜桃（🍑）和鬼臉（🤪）；應要多多善用「飛吻的表情」（ 😘）、「微笑加愛心泡泡的表情」（🥰）以及「眼睛變成愛心的笑臉」（😍）！

▲報告指出，跟曖昧對象聊天時，切勿使用茄子、水蜜桃和鬼臉。(圖/截取自2021全球表情符號使用趨勢報告網頁)
▲報告指出，跟曖昧對象聊天時，切勿使用茄子、水蜜桃和鬼臉。(圖/截取自2021全球表情符號使用趨勢報告網頁)
 

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