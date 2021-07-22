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費時 22 年半達成　Honda 於中國大陸累計售出 1,500 萬輛汽車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-22 14:55:40

Honda 近日宣布在中國大陸市場累積售出新車數量達到 1,500 萬輛，費時 22 年又 6 個月達成，為該廠在全球最快達到此里程碑的市場。

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Honda 於 1998 年時與廣州汽車集團合資設立廣汽本田，正式進入中國大陸汽車市場，1999 年投產第一款產品雅閣 (Accord)，2003 年時 Honda 與東風汽車合資設立東風本田，2004 年投產東風本田也是 Honda 在中國大陸的第一款 SUV 產品 CR-V，此後便以兩家合資公司推出不同款式的 Honda 車型及中國大陸市場專屬車型的營運模式發展。

目前廣汽本田販售的車型包括雅閣 (Accord)、皓影 (Breeze)、繽智 (Vezel)、冠道 (Avancier)、凌派 (Crider)、飛度 (Fit)、奧德賽銳·混動 (Odyssey Hybrid)、VE-1 及繹樂 EA6 等，東風本田販售的車型則有思域 (Civic)、Life、享域 (Envix)、Inspire、CR-V、UR-V、XR-V、艾力紳銳·混動 (Elysion Hybrid)、M-NV 銳·e 動及 X-NV 銳·e動等。

Honda 自 2016 年起在中國大陸推出 i-MMD 雙電機混合動力系統開始電動化，預計未來 5 年內再提供當地 10 款純電動車型，今年下半年起也開始將 Honda CONNECT 3.0 (智導互聯) 搭載於新車中，目前該廠也正在研發新世代 Honda SENSING 系統，致力向 2050 年碳中和與 2050 年交通事故零死亡兩大願景前進。

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