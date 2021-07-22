更高質感、更多環保、安全性大升級　第二代大改款 Toyota Aqua 正式於日本市場發表

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全新 Aqua 採用與 Yaris 相同的 TNGA GA-B 平台打造，車身尺碼全面放大，相較於上一代軸距增加 50mm，並且在符合日本對於小型車的尺碼規範內，增加後座的乘坐空間與行李廂容積，進一步提高使用便利性。外型設計上依舊可以看到舊款的輪廓，但原廠以 Harmo-Tech 為設計主軸，透過新型的線條更顯現代美感，其中新式的全 LED 頭燈更加炯炯有神，搭配中央的氣壩設計更顯活潑。車尾的 LED 燈組與 C 柱相結合，燻黑的設計亦帶來不容錯認的面貌。
內裝部分中控台採用水平式線條設計，並簡化車內的按鍵配置，提供諸如全數位儀表板、10.2 吋觸控螢幕等科技配備。為了增加車內的質感，可以看到中央扶手、中控台、門板等地方都使用皮質包覆，同時皮質電動調整座椅也是全車系標配。另外副駕駛座前方收納盒、長形中央扶手、杯架等也都是針對日常使用需求所設計。
安全表現上，導入最新的 TSS 系統，包含具備行人、腳踏車偵測功能以及對向直行車、行人的 PCS 系統、全速域 ACC、前/後四顆雷達、LTA 車道循跡輔助系統、RSA 道路標誌辨識、PKSB 低速碰撞緩解系統、BSM 盲點偵測、RCTA 後方來車偵測含煞停，並同樣提供停車輔助系統選配，讓車輛可以自動進行轉向、油門與剎車的操作。
第二代 Toyota Aqua 為品牌首款採用雙極鎳氫電池驅動的車，與上一代 Aqua 採用的鎳氫電池相比，新的電池組提供約兩倍的輸出，總容量為 5.0Ah、電池芯數為 168 個、輸出電壓為 201.6V。這套系統同步改進油門的反應能力，從低速就能帶來更加平穩且線性的加速感。此外，全新 Aqua 純電力行駛的範圍也同步增加，允許車輛在市區更多場景當中不需要啟動引擎僅靠電力行駛。
引擎部分採用與 Yaris Hybrid 相同的 1.5 M15A-FXE 三缸引擎，其動力輸出值為 91ps / 12.2kgm，搭配 80ps / 14.4kgm 的電動馬達，提供 116ps 綜效輸出，實現 35.8 km/L 的平均油耗表現。底盤部分採用前麥花臣、後非獨立拖曳臂的結構，並採用專用的 Swing Valve 減震筒，提供更自然的舒適度與操駕表現。
另外也提供 AC100V/1500W 的供電方式，在車輛靜止狀態下可藉由緊急供電模式將車輛作為外部電源，提供吹風機、筆電、電扇等電器使用。當然，在行駛過程當中也可以從車內的 USB 插孔為電子設備充電。
Aqua 在日本市場擁有極高的人氣，即使上市 10 年仍屬市面上的熱門車款。而新一代大改款的推出全面性強化，但從其產品設定來看與海外市場的 Yaris 無論是尺碼、配備與車型都過於接近，因此第二代車型推行於其他海外市場的機率應該不高。