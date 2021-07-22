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新台幣 278 萬元起　小改款 Jaguar F-Pace 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-22 14:55:40



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台灣捷豹路虎今日 7/19 以線上直播的方式推出小改款 Jaguar F-Pace 車系，引進 P250 單一汽油動力，編成與建議售價分別是 P250 S (新台幣 278 萬元起) 及 P250 R-Dynamic S (新台幣 299 萬元起)。

小改款 F-Pace 在外觀方面換上全新引擎蓋造型設計，頭燈改為更纖細的四模組LED光源，水箱護罩換上新型格柵，LED 導光條尾燈重新排列，並換上新款後保險桿。尺碼部分，小改款 F-Pace 的車長提升至 4,747mm (原4,731mm)，車高略為降低為 1,664mm( 原1,666mm)。

內裝方面，小改款 F-Pace 配置重新設計的中控台，導入 11.4 吋觸控螢幕、Pivi Pro 資訊娛樂系統，360 度 3D 環景系統，在既有 Apple CarPlay 外增加 Android Auto 有線連接、Remote (車輛數據監測 app)，方向盤、排檔座造型也採用新式設計。另外還新增 40:20:40 電動傾斜第二排座椅。

安全科技方面，小改款 F-Pace 導入Clear Exit 乘客下車監視系統、後部碰撞預警輔助系統、後方車流警示及 360 度 3D 環景顯示系統，全車系也標準配備 ACC 主動式定速巡航含車流排隊功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、駕駛注意力監控系統、DSC 循跡動態穩動控制系統、ASPC 全地面起步輔助系統、TVbB 煞車控制扭力轉換系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。

動力配置方面，小改款 F-Pace 引進 P250 單一動力，採用 Ingenium 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,500rpm 時可輸出 250ps 最大馬力，於 4,500rpm 時可輸出 365Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及智慧型四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.3 秒完成，極速受電子限速為 217km/h，平均油耗為 11.9km/L。

F-Pace 車系身為 Jaguar 品牌建廠 80 年以來首度跨入 SUV 級距的作品，自 2015 年法蘭克福車展發表後，不僅掀起 LSUV 市場的話題，也替 Jaguar 帶來更良好的銷售表現，如今小改款採用單一動力雙編成的方式，針對設計與配備進行提昇，有望提昇產品競爭力。

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