新台幣 284 萬元起　二度小改款 Porsche Macan 正式在台上市

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外觀方面，二度小改款 Macan 換上重新設計的車頭造型，透過黑色與車身同色飾板營造更寬闊的視覺效果，Macan GTS 將前氣壩施以全黑處理，而車側在前後門下方配置刀刃造型飾板，Macan 搭配 19 吋胎圈組，Macan S 為 20 吋，Macan GTS 則為 21 吋，車尾換上重新設計的保險桿下擾流造型，保時捷動態照明系統 (PDLS) 及 Sport Design 車外後視鏡也在配備之列。車色部分，二度小改款 Macan 提供包括金屬木瓜橘 (Papaya Metallic) 及金屬龍膽藍 (Gentian Blue Metallic) 在內的 14 款車色，Macan GTS 可搭配 GTS 運動套件及 蟒蛇綠 (Python Green)。
內裝方面，二度小改款 Macan 換上新式中控台設計，以觸控面板取代大量傳統實體按鈕，排檔桿也更換為更小巧的樣式，中控台上方標準配置指針式時鐘，座艙內部施以多觸皮革及縫線處理，車主可選擇龍膽藍、金屬木瓜橘或蠟灰色等色調，配備部分搭載 10.9 吋 PCM 保時捷通訊管理系統、GT 跑車式方向盤，而 GTS 運動套件更帶來十八向電動調整跑車座椅、碳纖 (Carbon) 內裝飾板套件、真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質，以及帶有對比色縫線及蟒蛇綠 (Python Green) 色 GTS 字樣等配備。
動力配置方面，二度小改款 Macan 全車系搭配 7 速 PDK 雙離合器自手排變速箱搭配全時四輪驅動系統，其中入門車型採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 265ps 最大馬力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.4 秒完成，極速為 232km/h；Macan S 自 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎改為 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力較先前提高 26ps 來到 380ps，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.8 秒完成，極速為 259km/h；Macan GTS 採用 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力較先前提高 60ps 來到 440ps，直逼過去 Macan Turbo 水準，搭配跑車計時套件後，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.3 秒完成，極速為 272km/h。
底盤方面，二度小改款 Macan 將懸吊系統予以最佳化，重新調校保時捷主動式懸載調整系統 (PASM) 的減震反應，而 Macan GTS 標準配備車高降低 10mm 的跑車化氣壓懸載系統，前軸的氣壓懸載系統剛性提升 10%，後軸硬度則提高 15%，還可選配 GTS 運動套件，搭配 21 吋 GT Design 輪圈及高性能輪胎、保時捷扭力分導升級系統 (PTV Plus) 及跑車計時套件 (Sport Chrono package) 來強化駕馭體驗。
Macan 車系自 2014 年推出後，延續 2002 年起 Cayenne 登場以來的氣勢，同樣獲得消費者的歡迎，逐漸成為品牌銷售重要的支柱，全球累積交車超過 60 萬輛，其中有約 80% 為第一次購買 Porsche 的消費者，且女性車主比例亦為該廠全車系中最高，原廠繼 2018 年推出小改款後，如今二度進行小改款，可望鞏固其搶手的氣勢。