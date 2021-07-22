科技化的德國商旅　Volkswagen Caddy 2.0 TDI Life 試駕

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● 全新第五代大改款車型。
●風阻係數從原 0.33 進步至 0.30。
●改搭福斯家族 MQB 轎式底盤，換上複合式圈狀彈簧後懸吊系統取代葉片彈簧，並降低車身的離地高度。
●導入福斯家族數位化座艙，整合觸控面板、電子線傳式排檔系統、按鍵式電子手煞車及觸控式車艙 LED 照明燈等科技。
●第二排座椅新增調整椅背傾斜度的機能；第三排具備單座傾倒功能。
●配有最新的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，整合全速域 ACC、Front Assist 車前碰撞預警系統等 ADAS。
●搭載 1.5 升 TSI 渦輪增壓汽油 (最大動力114ps / 22.4kgm)，以及全新 EA288 Evo 系列的 2.0 升 TDI 渦輪增壓柴油 (最大動力 122ps / 32.6kgm)。1.5 升 TSI 渦輪增壓引擎配置 ACT 汽缸歇止功能、2.0 升 TDI 搭配雙重 SCR 廢氣處理系統，且均搭配全新 7 速雙離合器自手排變速箱。
●標配速度感應式電子動力輔助轉向系統。
Volkswagen Caddy 車系最早於 1979 年以第 1 代 Golf 為基礎延伸所推出的輕型商用車，並於 1982 年在歐洲市場確立當代耳熟能想的 Caddy 之稱。從 2003 年開始，Caddy 正式改為全新的一體廂式的 One Box 車身造型，除了提供商用性質濃厚的 Panel Van 與 Kombi 車型之外，亦加入 Life 車型替它加入了些許的乘用與休旅元素。經過歷年的演進，Caddy 本質上承襲了商用車的架構，但在整體的設定和佈局上，已經朝向轎車化的方向發展，這樣一款居家與商務雙棲的車種，在休旅成為市場主流的今日形成有別於標準休旅車以外的全新流派。
隨著去年第五代車型的登場，台灣福斯也選擇在日前 (7/16) 推出上市，此次國內市場導入售價 122.8 萬元 的 1.5 TSI Life 以及售價 132.8 萬元起的 2.0 TDI Life 兩款車型，而這次所試駕的為車系最頂級的柴油版本。
全新的大燈、水箱罩與保險桿等，使得 Caddy 正式邁入了新世代家族設計風格。全新大改款 Caddy 在外觀部分導入了當前福斯家族新世代設計語彙，使得 Caddy 車系的面貌與品牌旗下其他車種統一。車頭前保桿採用幾何風動設計下氣霸，搭配全 LED 設計的燈組塑造出科技質感，頗有 ID. 電動車家族的風範。
全新 Caddy 車身設計更加流線，風阻係數從 0.33Cd 進步至 0.30Cd。車身尺碼相較舊款略有縮減，長寬高分別是 4,853mm x 1,855mm x 1,836mm，軸距為 2,970mm。
頭燈採用全 LED 設計，內部包含輔助照明燈(即霧燈，並含彎道照明功能)。
17 吋鋁合金輪圈採用 10 幅造型設計，胎圈尺碼為 215/55 R17。
水箱護罩面積進一步縮減，下方飾條與 LED 日行燈連成一氣。
後門採用傳統手動滑門設計，但透過省力裝置無論男女或兒童都可以輕易滑動。
車頂上方提供行李架。
Caddy 車名字樣從尾門側邊移至正中央。
尾燈組延續傳統直立設計，但整體面積延伸至 D 柱上，並透過黑底飾條加強辨識度。車室座艙除了延續大空間可彈性運用的產品特質外，在此次改款也採用福斯車系新世代中控設計思維，整合全新觸控面板，以數位化、簡約化、直覺化的面板顯示取代傳統旋鈕與按鍵，力圖營造更精緻、更便利的車艙布局。舉凡位於駕駛座左側的數位觸控車燈組控制面板、中控台觸控式功能快捷鍵整合多項車用功能、新世代多媒體影音系統、電子線傳式排檔系統、按鍵式電子手煞車及觸控式車艙 LED 照明燈等，營造出煥然一新的科技氛圍。
三幅式真皮多功能方向盤具備換檔撥片，整合行車資訊控制、多媒體系統控制鍵。
多層次設計的中控台於最上方加入開放式置物平台，儀表板上方也提供 12V 電源孔。
類比儀表板設計相當易讀，中央的資訊顯示幕囊括所有的車輛資訊顯示，可惜的是該處並無中文化界面。
頭燈傳統旋鈕已被觸控面板取代。
中控台最上方加入最新的 Composition 8.25 吋觸控螢幕原廠影音系統，採用中文化界面，支援 Apple CarPlay、Android Auto 等功能。
螢幕下方的物理按鍵取消，透過觸控面板整合空調、安全輔助及倒車影像快捷鍵。
中控台底部為開放式置物空間，同時在一側設有 12V 電源及 USB Typc-C 插孔。
排檔採用與 Golf 相同的電子線傳方式，大幅度精簡操作空間。
電子手剎車、Auto Hold 開關通通沒有缺席。
杯架取消標準圓形狀，換上矩形搭配導角設計提高使用上的便利度。
前座上方的隔層設計延續下來，增加彈性運用的空間。
座椅部分採用 Art Velours 絲絨皮質包覆，與舊款皮質相較，雙材質的搭配更具有止滑效果，雙前座並具有腰靠可調整功能，透過手動調整達到最適合乘坐的姿態。
雙前座下方具有抽屜式置物空間。
第二排延續過去 40:60 的設計，並且加入椅背角度調整機能，而過去可卸除式的設計也延續下來，面對大型物品的酬載亦不成問題。乘坐表現上因高頂設計擁有不錯的頭部空間，乘載三名成年人也不會顯得侷促。
第二排多功能摺疊桌在 2.0 TDI 車型上才是標配。
第二排提供與乘用車同水準的後座出風口設計，在下方亦有兩組 Type-C 充電插孔。
第二排、三排頭部上方亦有冷氣出風口與 LED 照明燈，為此次內裝的重點改革配備。
第三排座椅採雙人乘坐設計，但換上獨立式設計，可單獨前傾或卸除。乘坐起來因外型較舊款更為流線，因此空間表現上不如以往。
第三排在 C 柱側邊有一組杯架設計。
標準 7 人乘坐狀態下行李廂容積為 446 公升， 5 人座狀態為 1,720 公升， 2 人座位狀態可達到 3,105 公升。安全防護方面， Caddy Maxi擁有全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、 Front Assist 車前碰撞預警系統(含 AEB 自動輔助緊急煞車系統)、 Lane Assist 車道維持及偏移警示系統、 MCB 二次碰撞預煞系統、疲勞駕駛警示系統、 PDC 後方停車導引系統(聲音及儀表距離警示)及 Rear Assist 顯影式停車導引等。此外，也搭載 ESP 電子行車穩定系統、 EDL 電子防滑差速器、斜坡起步輔助裝置及 6 具 SRS 輔助氣囊等。
動力方面，原廠這次針對 Caddy 在國內市場提供 2 款動力，分別是 1.5 TSI 汽油引擎與 2.0 TDI 柴油引擎，依照調校不同在各個市場擁有不同的馬力輸出。而國內引進版本為 EA288 Evo 系列的 2.0 升 TDI 渦輪增壓柴油引擎，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 32.6kg-m 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱與前輪驅動， 平均油耗為 20.2km/L。與過往相比不僅動能增加，節能表現也更為優異。
柴油動力向來訴求低速的充沛扭力，新款車型在實際駕駛時，起步的出力表現擁有較過往鮮明的牽引力道，透過增壓系統與新式的 7 速雙離合器自手排的輔助下，32.6kgm 的峰值扭力在 1,600rpm 便已可湧現，因此無論是在市區或者山區其動力表現都足以負荷。此外，這具新式的柴油引擎噪音及震動也明顯優化，加上改良後的隔音工程，其行駛舒適度也優於過往。
在底盤方面，其前懸吊維持麥花臣設計，但後懸吊則從葉片式改為與同級對手相同的圈簧設定，對於路面的碎震緩衝更加細膩，整體的表現更偏向一般乘用車的舒適調性。不過其懸吊阻尼的設定仍屬柔軟，加上較高的車身重心亦不適合過於激烈操駕，操控靈敏度無法與轎式休旅並駕齊驅。
以 LCV 輕型商用車衍生而來的進口 MPV 車款，隨著 Citroën Berlingo、Peugeot Rifter 及 Ford Tourneo Connect 等車款陸續加入，Volkswagen Caddy 已不再是唯一選擇。如今 Caddy 以最新世代之姿登場，將更多科技導入，後續的市場發展值得關注。