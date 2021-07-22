美國製 Volkswagen Passat 宣告停產　原製造廠轉為電動車生產基地

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Passat Limited Edition 不含運送及相關費用的建議售價為 30,295 美元起 (約合新台幣 85 萬元起)，限量供應 1,973 台象徵此車系誕生於 1973 年。提供 4 種配色隱喻 Passat 的歷史，紅車身配黑內裝限量 411 輛代表早期的 411 (Type 4)，綠車身配棕內裝限量 423 輛代表 Chattanooga 的區域號碼，白車身配棕內裝限量 524 輛代表 Chattanooga 的啟用日期 5/24，灰車身黑內裝線釀 615 輛代表 Passat 在美國採用 6 個世代進口、1 個世代美製及 50 年歷史。
配備方面，Passat 在外觀部分擁有專屬黑色烤漆後視鏡蓋、18 吋 15 幅鋁合金輪圈、LED 頭燈 (含 AFS 主動轉向照明)、Easy Open 行李廂蓋，內裝擁有 “1 of 1973” 及 “Chattanooga 2011” 座椅標籤、Chattanooga 地圖紋路置杯座止滑墊、Vienna 透氣皮質座椅、電熱前後座椅、Discover Media 多媒體系統附原廠導航、Fender Premium 音響、Park Assist 自動停車輔助系統、PDC 前後停車導引系統及 Light Assist 遠光燈輔助等等。
Volkswagen 於 1973 年在德國推出 Passat 車系，1974 年時以 Dasher 之名導入美國市場，美規第二代改稱 Quantum，1990 年推出第三代時正式統一稱為 Passat，2011 年推出與獨立於歐規之外的 NMS 版本，並在 Chattanooga 工廠量產，還輸出至加拿大、中東及南韓等市場。Passat 停產後，Chattanooga 工廠將轉型為電動車生產基地，明年開始量產美規 ID.4 純電動 SUV。