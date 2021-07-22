限量 100 輛的全新旅行車選擇　Kia Ceed Sportswagon 新台幣 114.9 萬元起展開預售

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Ceed 之名為 ”C”ommunity of “E”urope, with “E”uropean “D”esign 之縮寫，訴說其歐洲市場取向的定位，製造地點為斯洛伐克，造型由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，獲得 iF 設計大獎 (iF WORLD DESIGN GUIDE) 與紅點設計大獎 (reddot award 2019 winner) 肯定。配備 225/45 R17 輪胎及歐風雙色切削鋁圈。
內裝與配備方面，Ceed Sportswagon 首批前 100 輛免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板，也標準配備貼身感應式電動尾門及 Drive WiSE 智慧安全輔助系統，包含 FCA 前方主動煞車輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)、SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、BCW 盲區防撞警示系統、RCCW 後方交通警示系統，原廠宣稱符合 Level 2 半自動駕駛輔助等級。酬載機能方面，Ceed Sportwagon 的行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅傾倒後可提昇至 1,694 公升。
動力配置方面，本次引進的 Ceed Sportswagon 採用首次導入國內的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，具備 CVVD (Continuously Variable Valve Duration) 連續可變氣門持續期間技術，可輸出 160ps 最大馬力及 25.8kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速系統及前輪驅動。
台灣森那美起亞在預售期間也同步推出優惠方案，既有 Kia 車主或其配偶換購 Ceed Sportswagon 可享購車金新台幣 1 萬元加上電子禮券新台幣 1 萬元，若介紹親屬購買 Ceed Sportswagon 也可獲贈電子禮券新台幣 1 萬元。即日起也舉辦全台巡迴展示，預約賞車可獲贈來店禮。本次展開預售的 Ceed 屬於小改款前車型，未來小改款也將引進國內，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。