COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

限量 100 輛的全新旅行車選擇　Kia Ceed Sportswagon 新台幣 114.9 萬元起展開預售

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-07-22 14:55:40

Kia 總代理台灣森那美起亞今日 7/20 宣布正式開始預售 Ceed Sportswagon 旅行車，首批 European Edition 限量 100 台，預售價為新台幣 114.9 萬元起，上市時間為今年 9 月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ceed 之名為 ”C”ommunity of “E”urope, with “E”uropean “D”esign 之縮寫，訴說其歐洲市場取向的定位，製造地點為斯洛伐克，造型由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，獲得 iF 設計大獎 (iF WORLD DESIGN GUIDE) 與紅點設計大獎 (reddot award 2019 winner) 肯定。配備 225/45 R17 輪胎及歐風雙色切削鋁圈。

內裝與配備方面，Ceed Sportswagon 首批前 100 輛免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板，也標準配備貼身感應式電動尾門及 Drive WiSE 智慧安全輔助系統，包含 FCA 前方主動煞車輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)、SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、BCW 盲區防撞警示系統、RCCW 後方交通警示系統，原廠宣稱符合 Level 2 半自動駕駛輔助等級。酬載機能方面，Ceed Sportwagon 的行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅傾倒後可提昇至 1,694 公升。

動力配置方面，本次引進的 Ceed Sportswagon 採用首次導入國內的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，具備 CVVD (Continuously Variable Valve Duration) 連續可變氣門持續期間技術，可輸出 160ps 最大馬力及 25.8kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速系統及前輪驅動。

台灣森那美起亞在預售期間也同步推出優惠方案，既有 Kia 車主或其配偶換購 Ceed Sportswagon 可享購車金新台幣 1 萬元加上電子禮券新台幣 1 萬元，若介紹親屬購買 Ceed Sportswagon 也可獲贈電子禮券新台幣 1 萬元。即日起也舉辦全台巡迴展示，預約賞車可獲贈來店禮。本次展開預售的 Ceed 屬於小改款前車型，未來小改款也將引進國內，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
72.66%27.34%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
16.95%83.05%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.74%19.26%
2021-07-20-2021-07-22
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀